Isola dei Famosi, Marco Melandri eliminato nella quinta puntata: Lory-Marco e Ilona-Roger nominati Marco Melandri è l’eliminato della quinta puntata dell’Isola dei Famosi 2022, andata in onda lunedì 4 aprile. In nomination le coppie Lory Del Santo e Marco Cucolo e Ilona Staller e Roger Balduino.

A cura di Elisabetta Murina

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su L'isola dei famosi 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella quinta puntata dell'Isola dei Famosi, andata in onda lunedì 4 aprile, Marco Melandri è stato ufficialmente eliminato e ha dovuto lasciare l'Honduras. In nomination per volere degli altri naufraghi invece sono finite le coppie formate da Lory del Santo e Marco Cucolo e Ilona Staller e Roger Balduino.

Durante la puntata spazio a momenti di chiarimenti e confronti, come quello tra Nicolas Vaporidis e Vladimir Luxuria e Lory Del Santo con il resto del gruppo, e anche a momenti romantici, con il bacio tra Roger ed Estefania.

Chi è stato eliminato nella puntata del 4 aprile

Un televoto flash ha decretato l'eliminato della quinta puntata dell'Isola dei Famosi: Marco Melandri. Al pubblico è stato chiesto chi volesse salvare tra lui, Jovana e Laura e queste sono state le percentuali:

65% Laura Russo

19 Jovana Djordjevic

16% Marco Melandri

Ad aver ricevuto meno preferenze, quindi, è stato Marco Melandri, ufficialmente eliminato.

Chi sono i concorrenti in nomination della quinta puntata

Per la prima volta i naufraghi hanno potuto fare le nomination palesi, in Palapa davanti a tutti, oppure segrete. Immune la coppia leader della settimana formata da Jeremias e Gustavo Rodriguez. Esclusi i nuovi arrivati, i due membri de I Cugini di Campagna e Clemente Russo e Floriana Secondi.

I primi sono Carmen Di Pietro e Alessandro che nominano Ilona e Roger, i quali a loro volta fanno il nome di Lory e del compagno Marco, che hanno già un voto per aver ricevuto il "bacio di Giuda". Tocca poi a Lory e Marco, che scelgono di mandare a rischio eliminazione la coppia formata da Estefania e Nicolas. È il turno dei fratelli Tavassi che indicano Lory e Marco, anche Estefania e Nicolas fanno il loro nome, mentre I Cugini di Campagna, appena arrivati, nominano Estefania e Nicolas. Infine, Floriana e Clemente mandano a rischio eliminazione Lory e Marco. I nominati della settimana quindi, sono Lory e Marco e Ilona e Roger, questi ultimi indicati dai leader.

Cosa è successo nella puntata del 4 aprile de Isola dei Famosi 2022

La quinta puntata dell'Isola dei Famosi 2022 si è aperta con un momento romantico: un bacio in diretta tra Roger ed Estefania, che ha sancito l'inizio del primo flirt di questa edizione. Spazio poi a discussioni e chiarimenti. Lory del Santo è stata attaccata da tutti i naufraghi, mentre il suo compagno d'avventura Marco Cucolo si è esposto dicendo di non avere problemi con il resto del gruppo. Nicolas Vaporidis si è scusato in diretta con Vladimir Luxuria per essersi rivolto a lei usando il maschile durante la scorsa puntata.

Bacio tra Roger e Estefania

Una nuova coppia ha fatto l'ingresso su Playa Accopiada, quella formata da Silvano Michetti e Nick Luciani de I Cugini di Campagna. Un'avventura iniziata in modo decisamente particolare, con una bestemmia da parte di Silvano.