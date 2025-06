video suggerito

Isola dei famosi 2025, Chiara Balistreri eliminata: chi sono i concorrenti in nomination Nella puntata del 16 giugno dell'Isola dei Famosi 2025 Chiara Balistreri è stata eliminata, rinunciando anche alla possibilità dell'ultima spiaggia. In nomination tre naufraghi: Mirko Frezza, Patrizia Rossetti e Teresanna Pugliese.

A cura di Gaia Martino

Nella puntata dell'Isola dei Famosi del 16 giugno Chiara Balistreri è stata eliminata: ha perso al televoto contro Teresanna Pugliese e Mirko Frezza e ha deciso di non proseguire la sua avventura in Honduras, sull'ultima spiaggia. Nel corso della serata alcuni naufraghi hanno potuto riabbracciare i loro cari, prima dell'atteso momento delle nomination. A fine puntate sono finiti al televoto tre concorrenti: Mirko Frezza, Teresanna Pugliese e Patrizia Rossetti

Chiara eliminata nella puntata del 16 giugno dell’Isola dei famosi

Protagonisti del televoto dell'Isola dei Famosi chiuso lunedì 16 giugno 2025 durante la diretta su Canale5, Teresanna Pugliese, Chiara Balistreri e Mirko Frezza. Ad avere la peggio è stata Chiara che, dopo aver salutato i suoi compagni di avventura, ha dovuto abbandonare la playa. La naufraga ha deciso di non rimanere in gioco sull'ultima spiaggia: "Questa esperienza mi ha insegnato tanto, ma sento il bisogno di tornare a casa e riabbracciare mia mamma. Mi manca tutto" ha dichiarato prima di lasciare definitivamente l'Honduras.

Chi sono i concorrenti in nomination all’Isola dei famosi

Anche nella puntata del 16 giugno è arrivato il momento delle nomination, durante le quali tutti i naufraghi per la prima volta hanno votato in maniera palese. Mirko, Jey e Loredana hanno fatto il nome di Patrizia Rossetti, mentre Cristina e Mario quello di Teresanna Pugliese. Il leader Omar ha scelto di mandare al televoto Mirko perché lo reputa molto forte. I tre nominati sono quindi Mirko, Patrizia e Teresanna.

Cosa è successo nell’ultima puntata dell’Isola dei famosi 2025

Nella puntata dell'Isola di ieri sera alcuni naufraghi hanno potuto riabbracciare i loro cari. Giovanni, il marito di Teresanna, poi la compagna di Omar, il fratello di Jey e le sorelle di Loredana e Jasmine sono sbarcati in Honduras per fare una sorpresa ai concorrenti. Selvaggia Lucarelli, presente in studio, ha attaccato Mirko Frezza e Mario Adinolfi. Anche per Mario Adinolfi è arrivata una sorpresa: il giornalista ha potuto parlare con la moglie in videochiamata. Mirko Frezza ha interrotto la telefonata con la figlia pur di non perdere il riso. Poi Patrizia Rossetti ha parlato della sua avventura in Honduras, difficile per la convivenza con i naufraghi e per un dolore al piede.