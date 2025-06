video suggerito

Selvaggia Lucarelli contro Mirko Frezza all’Isola: “Non fare il parac*lo con me, ti smaschero in cinque secondi” Nella puntata dell’Isola dei Famosi del 16 giugno, Mirko Frezza ha accusato alcuni naufraghi di essere troppo televisivi: su tutti, Teresanna Pugliese e Mario Adinolfi. L’intervento di Selvaggia Lucarelli: “Mi fa abbastanza sorridere che un attore li accusi di falsità, non accusare gli altri di ciò che fai tu per primo”. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Sara Leombruno

171 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Isola dei famosi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La puntata dell'Isola dei Famosi del 16 giugno parte col botto su Canale 5. Mirko Frezza ha accusato alcuni naufraghi di essere troppo televisivi: su tutti, Teresanna Pugliese e Mario Adinolfi, che secondo l'attore ha una "doppia personalità". L'intervento di Selvaggia Lucarelli, presente in studio come opinionista speciale della serata: "Mi fa abbastanza sorridere che un attore accusi di falsità, non accusare gli altri di ciò che fai tu per primo".

Mirko Frezza contro Teresanna Pugliese: "Troppo televisiva"

All'inizio della puntata del 16 giugno, Veronica Gentili ha chiesto a Mirko Frezza di spiegare a chi si riferisca, quando accusa alcuni naufraghi di essere "troppo televisivi". Il concorrente ha fatto il nome di Teresanna Pugliese, che ha subito risposto: "Se avessi un po' di calcolo in più, eviterei di innervosirmi e alzare la voce, ogni volta che lo faccio me ne pento subito dopo". Secondo lei, le menzogne appartengono "un po' a tutti su quest'isola in questo momento, si sta attuando un grande piano di strategia: colpire quelli che danno più fastidio, colpire i punti deboli anche, fare i processi all'intenzione gratuiti".

L'intervento di Selvaggia Lucarelli

A quel punto, è intervenuta Selvaggia Lucarelli, presente in studio come ospite speciale. La giornalista ha preso le difese di Teresanna Pugliese: "Mi fa abbastanza sorridere che un attore accusi di falsità gli altri, caro Mirko, mi sembra che tu sia il primo, ti smaschero in cinque secondi, non fare il parac*lo con me", ha detto. E ancora: "Non accusare gli altri di ciò che fai tu per primo".

L'attore aveva anche accusato Mario Adinolfi di avere una doppia personalità. Cosa su cui Lucarelli si è detta d'accordo:

Mi sembra che le accuse che muove Mirko ad Adinolfi siano fondate. Ha detto che ha una doppia personalità, sta giocando la parte dell'uomo che sa di avere una sua influenza, se ne sta seduto tutto il giorno e mette tutti gli uni contro gli altri in modo diabolico.