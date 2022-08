Incendio Cinecittà a Roma: salva la casa del Grande Fratello Vip Fanpage.it apprende che la casa del Grande Fratello Vip non è stata avvicinata dalle fiamme dell’incendio divampato a Cinecittà. La struttura che a settembre dovrà ospitare la nuova edizione potrà accogliere i concorrenti.

I vigili del fuoco di Roma hanno spento l’incendio divampato negli Studios di Cinecittà. Le fiamme hanno distrutto la scenografia del vecchio set di Assisi e Firenze, dove era stata girata la miniserie italiana incentrata sulla vita di San Francesco d’Assisi . Prosegue il lavoro delle squadre per la bonifica, mentre le fiamme sono state domate. Fanpage.it apprende che la casa del Grande Fratello Vip è salva, non essendo stata minimamente coinvolta nell'incendio.

Nel rogo coinvolto il set di The New Pope

Il maxi incendio negli Studios di Cinecittà ha preoccupato gli addetti ai lavori in questo caldo pomeriggio del primo giorno di agosto. Nessun ferito o persone intossicate dal fumo, solo danni a strutture e scenografie. In particolare, pare siano state travolte quelle di The New Pope, la serie Sky di Paolo Sorrentino. Il rogo avrebbe avuto origine sul set di “Firenze rinascimentale” e si sarebbe esteso a quello di “Assisi”, provocando il danno maggiore. Tutte le strade intorno gli Studios sono state chiuse per ragioni di sicurezza, mentre la colonna di fumo è stata ben visibile da tutto il quadrante sud di Roma per l'intera durata. Ancora ignote le cause dell'incendio.

Il Grande Fratello Vip ripartirà a settembre

Stando alle notizie apprese, la Casa del Grande Fratello di Cinecittà è pronta ad accogliere i concorrenti dell'edizione 2022/2023, che faranno il loro ingresso a settembre. La data è ancora da stabilirsi, viste le continue rettifiche per la partenza anticipata di alcuni programmi di informazione a causa della crisi di governo e delle elezioni imminenti. Sta di fatto che il perimetro degli Studios interessato dovrebbe essere del tutto al sicuro e l'incendio di oggi non dovrebbe rappresentare un ulteriore cambio di programma per tutta la squadra di Alfonso Signorini. Cast del Gf Vip incluso, già pronto ai nastri di partenza.