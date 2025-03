video suggerito

Imprevisto in diretta a Diario del Giorno, Sabrina Scampini interrotta da un gatto: “Scusate, è carinissimo” Sabrina Scampini stava introducendo i temi della puntata di Diario del giorno di mercoledì 26 marzo, ma è stata interrotta da un gatto. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Daniela Seclì

31 CONDIVISIONI condividi chiudi

Bizzarro imprevisto nella trasmissione Diario del giorno. La giornalista Sabrina Scampini stava lanciando i casi che avrebbe trattato nella puntata prevista per mercoledì 26 marzo. Peccato che sia stata interrotta da un ospite imprevisto: un simpaticissimo gattino. Scampini ha provato a proseguire, ma il gatto si è preso la scena, sfilando al centro dello studio. La giornalista si è scusata con gli spettatori, ma non ha potuto fare altro che attendere che l'ospite imprevisto lasciasse lo studio seguendo i suoi tempi. Poi, ha ripreso regolarmente la conduzione della puntata di Diario del Giorno.

Cosa è successo a Diario del giorno, il gatto nello studio

Come accade ogni giorno, Sabrina Scampini ha introdotto i temi di cui si sarebbe occupata nella puntata del programma Il diario del giorno in onda mercoledì 26 marzo. Tuttavia oggi è successo un simpatico imprevisto. La giornalista è apparsa distratta, con la mano – mentre continuava a parlare – ha indicato in basso. Gli spettatori sintonizzati, seguendo la direzione da lei indicata, non hanno potuto fare a meno di notare una coda sinuosa. L'attenzione della giornalista si è soffermata sul simpatico ospite: "Scusate, c'è un carinissimo gatto che sta passando qui però continuo a farvi il promo".

Sabrina Scampini distratta dal gatto

Sabrina Scampini ha provato a riprendere il filo del discorso. Poi, si è interrotta di nuovo: "Scusate" e ha sorriso divertita dalla scena. Il gatto, infatti, ha pensato bene di ritagliarsi un ruolo da protagonista e ha sfilato lungo il maxi schermo presente in studio. Dopo avere finito la sua sfilata, si è diretto dietro le quinte. Sabrina Scampini, allora, ha completato l'annuncio dei temi della puntata e ha dato appuntamento agli spettatori alle ore 15:30 con una nuova puntata di Diario del giorno.