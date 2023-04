Ilary Blasi: “Quando ho pubblicato il numero di Alvin abbiamo rischiato di litigare sul serio” Da lunedì 17 aprile, al via su Canale5, la nuova edizione dell’Isola dei famosi 2023. Ilary Blasi ne ha parlato in un’intervista rilasciata a Tv, Sorrisi e Canzoni: dal rapporto con Alvin alle novità sul reality.

Ilary Blasi ha presentato la nuova edizione dell'Isola dei famosi, in un'intervista rilasciata a Tv, Sorrisi e Canzoni. La conduttrice tornerà su Canale5 con il reality a partire da lunedì 17 aprile: "Amo il mio lavoro, mi mette allegria e mi dà energia, è la mia isola felice, come un giorno di festa. Vengo a Milano e ho a che fare con un gruppo di persone che mi piace. Ti rimetti in gioco e in discussione, ti confronti. Mi dà un senso di libertà". Intanto, è stato svelato il cast ufficiale dell'Isola dei famosi, che è composto da: Fiore Argento, Andrea Lo Cicero, Corinne Cléry, Marco Predolin, Pamela Camassa, Helena Prestes, Paolo Noise, Marco Mazzoli, Cristopher Leoni, Nathaly Caldonazzo, Claudia Motta, Cristina Scuccia, Alessandro Cecchi Paone, Simone Antolini i Jalisse Alessandra Drusian e Fabio Ricci.

Quando Ilary Blasi e Alvin rischiarono di litigare davvero

Ilary Blasi e Alvin hanno sempre accolto con ironia le voci secondo le quali non andrebbero d'accordo. Tuttavia, di recente, in un'occasione, hanno rischiato di litigare davvero: "Giravano voci che avessimo litigato. Quindi Alvin un giorno mi chiama e mi informa che avrebbe messo una cosa sui social per scherzo. Io però mi annoiavo e ho pubblicato su Instagram una storia dove mostravo il suo numero di telefono. Lui ci è rimasto male e stavamo per litigare sul serio!". Dunque, comprensibilmente, Alvin non ha preso bene il gesto della conduttrice di pubblicare il suo numero di telefono:

Lui tra i due è il più preciso e permaloso, si infastidisce della mia "noncuranza". Io adoro quando uno se la prende: è il momento in cui mi diverto di più. Però, chissà, magari quest'anno mi sorprende e non si arrabbia.

I naufraghi saranno divisi in tre tribù

Una novità di questa edizione dell'Isola dei famosi 2023 sarà la suddivisione dei naufraghi in tribù: "Ci saranno tre tribù composte una da soli uomini, l'altra da tutte donne e la terza dalle coppie. Ma non sappiamo altro sulle dinamiche del gioco, navighiamo a vista. Vediamo cosa accadrà una volta sbarcati in Honduras". La conduttrice ha spiegato di non riporre grandi aspettative su nessuno dei concorrenti, perché preferisce di gran lunga essere stupita. Trova arduo anche dare un consiglio ai naufraghi che avranno la tentazione di mollare tutto e tornare in Italia, ritiene che solo chi ha provato direttamente l'esperienza della vita sull'isola possa farlo:

