video suggerito

Il siparietto tra Cesara Buonamici e l’inviata del Tg5 in diretta dal Vaticano: “C’è vento? Sarà lo Spirito Santo” Simpatico botta e risposta quello tra Cesara Buonamici e l’inviata Paola Rivetta durante lo Speciale del Tg5. La giornalista, collegata da Piazza San Pietro per il Conclave, ha fatto riferimento a un “vento impetuoso” che sta soffiando da ore sulla Capitale. La risposta della conduttrice è diventata virale. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Sara Leombruno

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sono ore calde quelle in Piazza San Pietro, dove si sta svolgendo il Conclave che consegnerà al mondo il nuovo Papa dopo la scomparsa di Jorge Bergoglio. Tutti gli operatori nel mondo dell'informazione stanno lavorando per fornire un racconto quanto più preciso e puntuale possibile, ma non mancano momenti di ilarità, anche durante le dirette televisive. È il caso del Tg5: durante lo Speciale di stamattina che è andato in onda in attesa della nuova fumata, che poi si è rivelata essere nera, Cesara Buonamici si è resa protagonista di un siparietto divertente con l'inviata Paola Rivetta. Ecco cosa è successo.

Il siparietto tra Cesara Buonamici e Paola Rivelli al Tg5

Durante il collegamento in diretta da Piazza San Pietro, a Roma, dove in queste ore si sta svolgendo la riunione dei Cardinali per l'elezione del nuovo Papa, Cesara Buonamici ha iniziato a dialogare con l'inviata Paola Rivetta. "Cosa è pronto nella Cappella Sistina per accogliere i cardinali?", le ha chiesto. La giornalista, però, in evidente difficoltà a causa del vento che le stava mettendo in disordine anche i capelli, ha risposto con fare divertito: "Ti posso soltanto dire che qui soffia un vento impetuoso, molto impetuoso". "Sarà lo Spirito Santo", ha ribattuto l'opinionista uscente del Grande Fratello.

"Sì, speriamo che sia davvero un buon segno", ha concluso l'inviata. Lo scambio di battute è presto diventato virale sui social, collezionando decine di commenti divertiti da parte dei fedeli e dai telespettatori che in queste ore sono collegati davanti alla Tv in attesa della decisione.

A che ora ci sarà la prossima fumata

Oggi, giovedì 8 maggio, è il secondo giorno di Conclave. In diretta su Fanpage.it, è possibile seguire le fumate per l'elezione del nuovo Papa: alle ore 11:51 è arrivata la prima fumata della giornata di colore nero, dopo il terzo scrutinio. Continuano le votazioni con gli scrutini del pomeriggio. I 133 cardinali elettori voteranno altre due volte nella Cappella Sistina: la fumata serale è attesa per le ore 19:00 circa. Una possibile fumata "anticipata" è prevista solo alle 17:30 in caso di elezione avvenuta.