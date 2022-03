Il retroscena di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi: “Ci conosciamo da ragazzini” “Siamo quasi mezzi parenti”, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, gli insegnati di Amici di Maria De Filippi hanno raccontato a Verissimo come si sono conosciuti.

A cura di Gaia Martino

I professori di Amici Alessandra Celentano e Rudy Zerbi sono stati ospiti di Verissimo questo pomeriggio di sabato 26 marzo. Il Serale del talent show di Maria De Filippi è iniziato da appena una settimana: "Ci stiamo divertendo molto, ironizziamo e siamo molto simili io e Rudy". I due famosi volti di Canale 5 si conoscono da molto prima che iniziassero a lavorare insieme in tv, lo hanno raccontato a Silvia Toffanin.

Come si sono conosciuti Rudy Zerbi e Alessandra Celentano

Rudy Zerbi e Alessandra Celentano si conoscono da molto tempo, il loro primo incontro risale a prima che iniziassero a fare tv insieme. "Siamo amici e ci conosciamo da quando eravamo ragazzini, nessuno immaginava che avremmo fatto televisione e Amici insieme. Siamo quasi mezzi parenti" ha confessato l'insegnante di canto a Silvia Toffanin. "Ci siamo conosciuti tramite la sua ex moglie" ha aggiunto la Celentano interrotta subito da uno scherzo del collega: "Diventata ex perché poi io e lei abbiamo avuto una storia". "Questa battuta la fa sempre, per fortuna per me non è così" ha replicato subito la coreografa.

Le parole sugli altri insegnanti

"Ci sono tensioni" ha detto la Celentano a Verissimo alla domanda riguardo il rapporto con gli altri insegnanti di Amici quali Raimondo Todaro, Lorella Cuccarini, Veronica Peparini e Anna Pettinelli, poi ha continuato: "Ci attaccano perché non facciamo i buonisti, diciamo la verità senza paura. Tutti i piagnistei…". "Come al solito siamo noi due attaccati da tutti, ci dobbiamo difendere" ha spiegato Rudy Zerbi che ha spesso litigato con la Pettinelli. Riguardo il loro rapporto infine: "Tra noi ogni tanto ci becchiamo, abbiamo due caratteri forti e quindi può capitare. Ma sempre con molto rispetto, contrariamente con altre persone" ha spiegato l'insegnante di danza. "Io forse sono l'unico che ho il coraggio dientrare nel camerino e dirgli cose, gli altri no" – ha aggiunto Rudy – "Si commuove anche lei, quando non vuole farlo vedere mi stringe il braccio sotto il banchetto di Amici. Quando vedi che abbassa il braccio, lì sento che ha bisogno di aiuto perché so che si sta commuovendo".