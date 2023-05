Il Papa per la prima volta tv, quando va in onda lo speciale su Rai 1 con Papa Francesco “È stato un evento storico”, hanno commentato la presidente Rai Marinella Soldi e il neo ad Roberto Sergio a margine della visita di Papa Francesco negli studi Rai di Saxa Rubra, la prima in assoluto inno studio tv. Lo speciale di ‘A sua Immagine’ è stato condotto da Lorena Bianchetti.

A cura di Giulia Turco

Papa Francesco è stato ospite negli studi Rai di Saxa Rubra nella giornata di sabato 27 maggio. Un evento più unico che raro visto che è la prima volta in assoluto che un Pontefice mette piede in uno studio televisivo. Non è la prima volta che la tv pubblica manda in onda un'intervista del Papa, ma in passato il Santo Padre non aveva mai lasciato gli spazi Vaticani per collegarsi, come era stato ad esempio con l'intervista a Fazio, con uno studio tv a distanza.

L'intervento di Papa Francesco in Rai

La visita del Papa negli studi a nord della Capitale, che è durata secondo i racconti poco più di un'ora, era stata anticipata con un minimo anticipo per motivi di sicurezza e ha lasciato nello stupore più totale centinaia di dipendenti della tv pubblica che hanno assistito al suo ingresso. "È stato un evento storico", hanno commentato la presidente della Rai Marinella Soldi e il neo amministratore delegato Roberto Sergio. "Il Papa parla a tutti, credenti e non credenti, con il suo messaggio di pace, carità e inclusione".

Quando va in onda l'intervento di Papa Francesco in Rai

Si intitola ‘La forza della vita’ lo speciale di ‘A sua immagine’ il programma di Rai 1 nato dalla collaborazione con la Conferenza Episcopale Italiana condotto da Lorena Bianchetti. La puntata andrà in onda domenica 4 giugno alle ore 09:40 su Rai 1. In studio il Pontefice e la conduttrice hanno affrontato alcuni grandi temi legati a questo momento storico, a partire da un rinnovato appello per la pace in Ucraina, ma anche dell’aggressività che pervade la vita sociale e dell’importanza della comunicazione e dell’informazione. Il Papa ha ascoltato varie testimonianze in studio e ha offerto una riflessione sulla voce di Maria nel mondo contemporaneo. Al termine della registrazione ha recitato un’ “Ave Maria” e ha impartito la Sua Benedizione Apostolica. In studio, ad accogliere il Santo Padre, anche , don Marco Pozza, Cappellano del Carcere Due Palazzi di Padova, e suor Agnese Rondi.