Il karaoke rivisitato di Marione a TSQV, Littizzetto: “Hai portato la leggerezza in 100 chili” Mario Forlano è il concorrente che a Tu si que vales porta un divertente karaoke rivisitato. “Non sono qui per normalizzare l’obesità, ma per dire che ogni corpo ha il diritto di esistere come gli pare”, è il suo messaggio. “Hai portato una ventata di allegria e positività”, commenta Maria De Filippi.

A cura di Giulia Turco

Sul palco di Tu sì que Vales sale Mario Forlano, 31 anni, originario della provincia di Salerno. Detto “Marione”, il concorrente arriva davanti ai giudici con il tentativo di chiarito di “portare un po’ di felicità”, con due performance di canto e di ballo. “Il canto lo faccio a modo mio, in maniera un po’ particolare”, è la premessa. “Già la faccia fa ridere”, lo accoglie Luciana Littizzetto. “E poi anche il girovita ci piace”.

La performance di Mario Forlano a Tu Sì Sue Vales

L’esibizione di Mario Forlano è un vero e proprio karaoke rivisitato. I testi delle canzoni sono riscritti da lui e ironizzano in maniera leggera sul tema dell’amore per il cibo e di diete stringenti che lo mettono in difficoltà. Ecco che allora una strofa di Brividi di Blanco e Mahmood diventa “Mi hai detto sei cambiato non vedo più la carbonara nei tuoi occhi…”. Poi ancora, uno dei successi della scorsa estate diventa: “Labbra unte e mortadella, dimmi cos’hai cucinato per cena, se risotto è un bel problema, ho perso due chili ma poi me ne restano mille…”. Con il testo che scorre in sovrimpressione durante la performance è un momento di intrattenimento puro per la mezzanotte passata di Tu sì sue Vales.

Il parere dei giudici e la standing ovation del pubblico

Non solo i giudici sono entusiasti, ma l’intero pubblico regala a Marione una preziosa standing ovation. La stessa Giulia Stabile, al tavolo dei conduttori, non riesce a trattenere la risata su una versione rivisitata di Farfalle del suo ex fidanzato Sangiovanni. L’esibizione del concorrente prosegue con un pezzo di ballo, che convince ancor di più la giuria. “Bravo, delizioso!”, esclama Sabrina Ferilli. “L’entusiasmo che hai creato penso sia dovuto al fatto che hai portato una ventata di allegria e di positività. E posso anche dirti che hai un movimento molto musicale”, è il giudizio di Maria De Filippi, che trova la conferma di Giulia Stabile. “Secondo me Mario sei riuscito a fare una cosa pazzesca: sei riuscito a portare la leggerezza in 100 chili”, conclude Luciana Littizzetto.

Chi è Mario Forlano e che messaggio porta sul palco di TSQV

Mario Forlano è originario della provincia di Salerno e ha una pagina Instagram molto attiva @ma.rione dove conta oltre 63mila follower e si definisce ironicamente “Ambassador della parmigiana di melanzane e apritore di buffet professionista”. Ha anche pubblicato un brano dal titolo Fit Fit Dance disponibile in streaming. Sui social diffonde video e contenuti divertenti che ironizzano appunto sul cibo. Sul palco di TSQV ci tiene a precisare qual è il suo messaggio: “Non sono qui per normalizzare l’obesità, ma sono convinto che ogni corpo abbia il diritto di esistere come gli pare. Io a prescindere da questo esisto e voglio divertirmi”, spiega ai giudici. “È un bellissimo discorso”, conferma Maria De Filippi, che in conclusione chiede a Martin, Alessio e Giulia di esibirsi tutti insieme in un’ultima coreografia.