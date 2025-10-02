Il GF a Uomini e Donne, tra i corteggiatori di Cristiana Anania c’è anche un ex del reality: “Sembra figlio di Zerbi”

Il percorso della tronista a Uomini e Donne è cominciato da poco, ma la siciliana già sembra avere le idee chiare sui suoi corteggiatori: tra questi c’è un ex gieffino e tentatore di Temptation Island, che ha catturato la sua attenzione. Ecco di chi si tratta.

Il percorso della tronista Cristiana Anania a Uomini e Donne è cominciato da poco, ma la siciliana già sembra avere le idee chiare sui suoi corteggiatori: tra questi c'è un ex concorrente del Grande Fratello e tentatore di Temptation Island, che ha catturato la sua attenzione. Ecco di chi si tratta.

Un ex gieffino tra i corteggiatori di Cristiana Anania

Un momento inatteso ha movimentato la puntata di Uomini e Donne di giovedì 2 ottobre. Durante un ballo, la tronista Cristiana Anania ha chiesto la parola a Maria De Filippi per condividere un pensiero che, come ha spiegato lei stessa, “le stava pesando dentro” dalla sera precedente. Cristiana, con il suo solito tono diretto, ha spiazzato tutti: "Rudy Zerbi non ha quattro figli? Perché secondo me qui c’è un quinto figlio tra i corteggiatori. È uguale! Non riesco a guardarlo senza ridere". A far scattare il paragone è stato Emanuele Fiori, uno dei nuovi volti del parterre maschile.

Chi è Emanuele Fiori, ex del Grande Fratello e Temptation Island

Le telecamere hanno subito indugiato sul ragazzo, noto al pubblico per aver partecipato prima al Grande Fratello e poi a Temptation Island come tentatore. Adesso Emanuele è tornato in tv, stavolta come corteggiatore proprio della tronista siciliana.

La battuta, che ha scatenato risate in studio e commenti ironici sui social, si è presto trasformata in una gag collettiva. Emanuele, dal canto suo, ha preso con leggerezza il paragone, chiarendo che non è figlio di Zerbi ma di Stefano Fiori, ex portiere del Milan. “In realtà me lo dicono spesso – ha ammesso – quindi non è la prima volta che succede”.

Il percorso della tronista

Il percorso di Cristiana Anania a Uomini e Donne è iniziato con decisione e già non mancano tensioni. La 22enne siciliana, speaker radiofonica e vocalist, si è presentata nel programma con l’intento di costruire qualcosa di autentico. Fin dalle prime puntate ha fatto scelte nette, eliminando alcuni corteggiatori e concedendo esterne solo a chi l’ha davvero incuriosita, come Jakub, ex tentatore di Temptation Island, e Manuel. Le sue prese di posizione hanno acceso il dibattito: c’è chi l’ha accusata di arroganza e presunzione, critiche che lei sembra non temere.