Il Gabibbo aggredito durante un servizio per Striscia la notizia: “Picchiato da un ragazzo per strada”

Il Gabibbo racconta la dinamica dell’aggressione di cui è rimasto vittima lo scorso 9 febbraio. Il pupazzo di Striscia la notizia stava girando un servizio a Milano quando è stato malmenato da un ragazzo che non aveva fatto il biglietto per la metro.

Durante la realizzazione di un servizio in metro a Milano, il Gabibbo è stato aggredito da un ragazzo al quale aveva fatto precedentemente notare di non avere il biglietto. Lo racconta Carlo, l’uomo che da 30 anni vive all’interno del celebre pupazzo rosso di Striscia la notizia, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Lo storico volto del tg satirico di Antonio Ricci ha raccontato le circostanze dell’aggressione di cui è stato vittima, sottolineando che, al momento, a prevalere è più l’amarezza che la paura.

“Mi ha menato come menano quelle persone anziane che si lamentano per il troppo rumore. Spero solo che, una volta raggiunta la scuola, non si sia vantato del suo gesto con i compagni, perché ormai la vigliaccheria sta diventando un merito”, ha rivelato Carlo, ancora provato dall’accaduto.

Una vicenda che ha ricevuto la solidarietà dei colleghi inviati del Gabibbo e della trasmissione, tornata in onda in prima serata su Canale 5 ogni giovedì a partire dalle 21.40 circa, subito dopo la messa in onda de La ruota della fortuna.

Com’è stato aggredito il Gabibbo

Il Gabibbo ha raccontato di essere stato intercettato dal giovane al quale aveva contestato la mancata esibizione del titolo necGestione newsboxessario a viaggiare a bordo della metropolitana. Subito dopo sarebbe stato raggiunto dal ragazzo, che lo ha spinto ripetutamente finché è caduto a terra.

In pochi minuti, il giovane si è dato alla fuga, mentre il Gabibbo è rimasto sul posto in attesa dei soccorsi. A raccontare la scena, trasmessa nel corso dell’ultima puntata di Striscia, è stato Al Bano Carrisi, in studio per sostituire temporaneamente il celebre pupazzo rosso.

Striscia la notizia: fine stagione con cinque speciali in prima serata

Quello che andrà in onda giovedì prossimo dovrebbe essere l’ultima puntata di una stagione che ha avuto una durata molto più ristretta rispetto al passato, quando il celebre tg satirico di Antonio Ricci andava in onda nella fascia dell’access prime time per la sfida contro Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino su Rai1. Gli ascolti, purtroppo, non hanno premiato lo show che, dopo i dati incoraggianti della prima puntata, è calato nuovamente alle percentuali che hanno spinto i vertici Mediaset a ripensare il blocco dell’access prime time con una nuova trasmissione.