Il fuorionda di Lorenzo Spolverato contro Helena Prestes al Grande Fratello: “Non ci credo, sono morto”

La puntata del Grande Fratello di giovedì 30 gennaio è stata decisamente impegnativa per Lorenzo Spolverato. Il concorrente sembra non tollerare l'eccessivo spazio che il programma continua a concedere a Helena Prestes. Inoltre, durante le nomination, Lorenzo è stato aspramente criticato proprio da Tommaso Franchi, con cui ha un rapporto di amicizia. Ma andiamo con ordine.

Nel corso della puntata del Grande Fratello trasmessa giovedì 30 gennaio, Alfonso Signorini ha concesso ampio spazio a Helena Prestes. La concorrente è stata protagonista di diversi blocchi: il confronto con Lorenzo Spolverato, l'incontro con Luca Calvani e il faccia a faccia con Zeudi Di Palma avvenuto nello studio del reality di Canale5. E mentre la telecamera era puntata per l'ennesima volta su Helena Prestes, Lorenzo Spolverato non ha nascosto il suo malcontento. In un fuorionda si sente:

Una voce che sembra essere quella di Mariavittoria Minghetti, replica: "Tu non sei stanco?". E lui di rimando: "Io sono morto".

A colpire Lorenzo Spolverato anche il discorso che Tommaso Franchi ha fatto in sede di nomination, durante la puntata del Grande Fratello trasmessa giovedì 30 gennaio. Il concorrente, nonostante abbia nominato Ilaria Galassi, ha criticato aspramente Lorenzo Spolverato perché non si è preoccupato di salutare Bernardo Cherubini prima che lasciasse la casa a seguito della sua eliminazione.

Le sue parole sono state:

Non conosco il suo fastidio, ma lo posso immaginare. Però è uscita una persona che è stata due mesi con noi in casa e tu non eri presente nemmeno quando è andato via, a me sembra una mancanza di rispetto grossissima e non trovo nessuna motivazione. Mi dispiace ma non la trovo.