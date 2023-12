Il figlio di Marco Maddaloni esclama “cu*o” in diretta, Signorini chiude il collegamento Al Grande Fratello ieri sera Marco Maddaloni ha riabbracciato la moglie e i figli. Il più piccolo dei tre ha esclamato *cu*o” in diretta facendo sorridere il pubblico. Signorini ha così chiuso il collegamento: “Che ha detto? Cu*o? Rischio di fare figure mostruose in situazioni del genere”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Il Grande Fratello ieri sera, sabato 23 dicembre, ha regalato numerose sorprese ai concorrenti in occasione di Natale. Per Marco Maddaloni in passerella sono arrivati i figli con la moglie Romina Giamminelli. Durante l'incontro, il più piccolo si è fatto scappare una parola rivolgendosi a Alfonso Signorini: "Che ha detto? Cu*o? Rischio di fare figure mostruose in situazioni del genere".

L'incontro di Marco Maddaloni con la famiglia

Quando Romina Giamminelli ha fatto il suo ingresso in passerella, davanti al marito, ha commentato: "Mi stai dando tante soddisfazioni, sono orgogliosa di te. Ci manchi, ti guardiamo sempre. I bimbi sono fieri di te". Ha portato con sé i figli, Giovanni (nato nel 2016), Giselle Maria (2018) e Pino (2020), che subito sono corsi ad abbracciare il loro papà. "Molte persone devono perdere quello che hanno per apprezzare la loro ricchezza, io non ne ho bisogno. Sono un uomo fortunato, non mi manca niente" ha commentato il concorrente. Durante i saluti il più piccolo, guardando la telecamera, ha esclamato "cu*o". E allora Signorini: "Che ha detto? Ho paura. Rischio di fare figure mostruose in situazioni del genere". Dopo le risate e la chiusura del collegamento, i genitori hanno ripreso il piccolo: "Non si dice!".

La dedica di Marco Maddaloni alla moglie Romina

Marco Maddaloni al GF ha raccontato come ha conosciuto la moglie Romina, grazie ai social. Insieme hanno creato la loro famiglia ed è fortemente innamorato della sua dolce metà. Queste le sue parole prima di baciarla e abbracciarla: "I social a volte non fanno solo guai. Le mandai un messaggio e così ci conoscemmo. Lei è la famiglia, i miei figli li amo, ma amo sempre prima lei. Se i miei figli sono così e sono arrivati è grazie a lei. Sono molto innamorato, mi ha sempre supportato, mai limitato. Lei si è limitata per farmi crescere".