Il bacio tra Jonas Pepe e Grazia Kendi, così l’intelligenza artificiale crea dinamiche al Grande Fratello

C’è un video in cui Jonas Pepe abbraccia Grazia Kendi e poi la bacia. Sta nascendo l’amore al Grande Fratello? Niente affatto. Anche questa edizione, come quelle passate, è caratterizzata dalla circolazione di video creati con l’Intelligenza Artificiale o semplicemente manipolati.

Il bacio tra Jonas Pepe e Grazia Kendi creato con l’Intelligenza Artificiale

Anche quest'anno la messa in onda del Grande Fratello è accompagnata da video fake che circolano sui social. A volte diffusi dagli spettatori del programma con intenti goliardici, altre con il preciso obiettivo di creare confusione. Purtroppo non tutti gli utenti hanno gli strumenti per comprendere che a volte si tratta di clip create con l'Intelligenza Artificiale e la distrazione con cui ci si approccia ai social non aiuta. Facciamo un esempio di questi giorni.

Il bacio tra Jonas Pepe e Grazia Kendi. Su X un video immortala i due concorrenti seduti sul divano e stretti in un abbraccio. Poi, il modello Jonas Pepe si volta verso Grazia Kendi e la bacia. Si tratta di una manciata di secondi che sembrano registrati direttamente da uno schermo su cui scorrono le immagini di Mediaset Infinity ma è evidentemente creato con l'Intelligenza Artificiale. In fondo, da Facebook a Instagram passando per TikTok, i social sono pieni di video IA in cui i protagonisti si abbracciano o si scambiano un bacio. In questo caso è toccato a Jonas e Grazia. La dinamica ritratta è – al momento – talmente improbabile da rendere evidente che il video sia falso. Grazia, infatti, in queste ore ha rivelato di avere una cotta per Mattia Scudieri. Jonas, invece, sembra essere interessato a Giulia Soponariu e a Rasha Younes. In altri casi, però, un video simile può generare confusione.

Non solo Intelligenza Artificiale, anche video manipolati o spacciati per attuali – Il caso della bestemmia dell'autore. Nel 2022 circolò con insistenza un video in cui si sentiva un autore bestemmiare con il microfono aperto. Quel breve filmato fu attribuito all'edizione che era in corso in quel momento. Per intenderci, quella vinta da Nikita Pelizon. Ma in realtà, risaliva all'edizione precedente. Ovvero quella che incoronò vincitore Tommaso Zorzi. In questo caso non si trattava di un video modificato ma spacciato per attuale. Nel corso delle passate edizioni del reality, non sono mancate clip in cui venivano distorte le parole dei concorrenti per far credere che avessero bestemmiato e che, dunque, meritassero la squalifica. O brevi filmati apparentemente tratti dalla diretta, ma con frasi aggiunte in post produzione.

Come fare a scoprire se un video del Grande Fratello è vero o falso. Se non si ha dimestichezza con l'Intelligenza Artificiale, esiste un modo semplice per verificare se un video sia vero o falso. Quando ritrae una dinamica forte, che potrebbe influenzare i rapporti tra i concorrenti della casa è altamente probabile che quel filmato sia presente sul sito ufficiale del reality di Canale5. Se non c'è, potrebbe essere falso. Riprendendo l'esempio precedente, è difficile pensare che nella casa possa scattare il primo bacio tra i concorrenti, senza che il video finisca su tutti i canali ufficiali del Grande Fratello.