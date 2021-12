I Soliti Ignoti batte All Together Now, Papa Francesco conquista 3 milioni di telespettatori Lo show di Rai1 condotto da Amadeus conquista gli ascolti della prima serata, ma lo Speciale del Tg5 con Papa Francesco nel preserale di Canale 5 ha un ottimo riscontro da parte del pubblico.

A cura di Ilaria Costabile

La serata di domenica 19 dicembre 2021 ha segnato la vittoria agli ascolti tv dell'edizione speciale de I Soliti Ignoti, dedicata a Telethon, per cui i concorrenti della serata erano in realtà grandi protagonisti della tv e del cinema, come Diana Del Bufalo, Fabio De Luigi, Christian De Sica e altri che si sono cimentati nel gioco di Rai1, contribuendo all'esito della nota maratona di beneficenza. Su Canale 5, l'ultima puntata di All Together Now ha raggiunto i due milioni. Prima dell'appuntamento con lo show canoro condotto da Michelle Hunziker, lo speciale del TG5 "Papa Francesco incontra gli invisibili" ha conquistato quasi tre milioni di telespettatori che hanno voluto ascoltare il Santo Padre, nel suo incontro in vista del Natale.

Ascolti tv domenica 19 dicembre 2021

Nella serata di ieri, domenica 19 dicembre 2021, su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno – Speciale Telethon ha segnato 3.781.000 spettatori segnando il 18.6% di share. Su Canale 5 – dalle 21.38 all’1.04 – la finale di All Together Now 4 è stata seguita da 2.031.000 spettatori guadagnando il 13% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles è stata la scelta di 983.000 spettatori con il 4.1% di share. A seguire NCIS New Orleans ha interessato 752.000 spettatori registrando il 3.4%. Su Italia1 Freedom – Oltre il Confine ha catturato l'attenzione di 900.000 spettatori con il 4.6% di share. Su Rai3 preceduto da una presentazione di 38 minuti, Che Tempo Che Fa – dalle 20.44 alle 22.14 – ha raccolto davanti al video 2.448.00 spettatori arrivando al 10.4% mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha conquistato 1.577.000 spettatori con l'8.8% di share. Su Rete4 Controcorrente Prima Serata è stato visto da 634.000 spettatori arrivando al 3.5% di share. Su La7 Tut – Il Destino di un Faraone ha interessato 272.000 spettatori con l’1.7% di share.