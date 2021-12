Giacomo Voli è il vincitore di All Together Now 2021 Si conclude anche questa edizione di All Together Now, lo show canoro di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker. A vincere il montepremi è stato il 35enne Giacomo Voli.

A cura di Ilaria Costabile

Anche questa edizione di All Together Now è giunta al termine e ha trovato il suo vincitore. A trionfare, convincendo i giudici e conquistando un montepremi di 110mila euro è stato Giacomo Voli, 35enne di Correggio che con le sue esibizioni ha sbaragliato la concorrenza degli altri partecipanti allo show canoro di Canale 5. Il vincitore, inoltre, avrà la possibilità di registrare una cover con R101 mostrando così il proprio talento. Altro premio assegnato durante la serata è stato quello di WindTre, arrivato nelle mani di Michelle Perera che, stando al direttore marketing dell'azienda "è riuscita superare un percorso iniziato in salita".

Il duello finale e la vittoria

La vittoria, quindi, è arrivata nelle mani di Giacomo Voli che si è scontrato in un acceso duello finale con Vincenzo Cantiello. Il vincitore si è esibito cantando "Somebody to Love" dei Queen, che ha letteralmente inchiodato i giudici, mentre il suo avversario ha cantato "Toxic" di Britney Spears, conquistando un secondo posto e la medaglia d'argento. Sul suo profilo Instagram Voli ha scritto: "Grazie sono davvero felicissimo, non ci sono altre parole per dirlo", mentre subito dopo la vittoria ha dichiarato: "Sono davvero grato a tutti voi e per tutto quello che ho imparato su questo palco, spero di potervi regalare tanta musica dal vivo". Al terzo posto, invece, è arrivata Carola Campagna, 24enne che è riuscita a superare indenne tutte le fasi dello show, ma fermandosi ad un passo dalla finale.

Le manche dell'ultima puntata

Tre le manche che si sono disputate nel corso della puntata e in cui ogni partecipante ha provato a convincere il Muro e i giudici della propria bravura, ma anche della passione per la musica. Nella prima fase si sono esibiti tutti i sette finalisti, ma chi di loro aveva totalizzato il punteggio più basso ha dovuto lasciare il gioco, ovvero Jalisse Bascià. La seconda manche ha visto esibirsi i concorrenti in gara in tre duelli distinti e ad essere eliminati sono stati Samir Abass, Michelle Perera e Michelangelo Falcone. Infine, prima dell'attesa finalissima, i tre aspiranti vincitori si sono esibiti con i giudici. Quindi Carola Campagna e Francesco Renga si sono esibiti in "Arriverà" dei Modà, Giacomo Voli e Anna Tatangelo hanno cantato "Shallow" di Lady Gaga e Bradley Cooper e infine Vincenzo Cantiello e Rita Pavone hanno cantato "Gimme Some Lovin’ dei The Blues Brothers.