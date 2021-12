“Carola mi vuoi sposare?”: il video della proposta di matrimonio in diretta a All Together Now Durante la finale di All Together Now Carola Campagna, terza classificata, ha ricevuto una proposta di matrimonio dal fidanzato: “Sì, mille volte si” ha esclamato commuovendo tutto lo studio.

A cura di Gaia Martino

Ieri sera è andata in onda la finale di All Together Now che ha visto sul podio Giacomo Voli, il 35enne di Correggio che ha conquistato i giudici, il muro umano ed il pubblico a casa con la sua voce. È stata una serata ricca di musica, intrattenimento e sorprese: una delle più belle è arrivata per la finalista Carola Campagna. Ad un passo dall'ultima manche non è riuscita a trionfare, chiudendo la sua avventura al terzo posto nella classifica. Ha raggiunto ugualmente la sua vittoria, conquistando non solo gli applausi del pubblico ma anche il loro cuore. Il suo compagno è entrato in studio ed insieme, la coppia, ha regalato un momento davvero emozionante: il ragazzo si è inginocchiato per chiederle di sposarlo.

La proposta di matrimonio

Carola Campagna, la cantante che occupa il terzo posto della classifica finale di All Together Now 4, nel corso della serata è stata colta di sorpresa dal suo compagno, salito sul palco alle sue spalle. Le ha coperto gli occhi prima di regalarle una gioia infinita. Meravigliata per la presenza in studio del fidanzato – "Ma che ci fai qui, ti aspettavo in hotel" ha commentato -, ha ricevuto una doppia sorpresa. L'uomo si è inginocchiato ed ha chiesto alla sua dolce metà: "Mi vuoi sposare Carola?".

Senza esitare, la finalista dello show canoro si è gettata tra le sue braccia ed ha accettato: "Si, mille volte sì". Nessuno in studio è riuscito a reggere l'emozione: tutti i presenti sono scoppiati in lacrime, compresi i giudici.

Chi è il fidanzato di Carola Campagna

Il compagno della cantante, finalista della quarta edizione di All Together Now, si chiama Alberto Radaelli. Classe '92, come descritto nel suo profilo Instagram, è di Monza ma vive a Lesmo. Lavora nell'azienda di famiglia, BT Group, dove ricopre il ruolo di IT Manager ed è appassionato di motori come dimostrano i suoi profili social. Non conosciamo i dettagli sulla storia d'amore con Carola Campagna ma, con la proposta di matrimonio in diretta televisiva la coppia ha dimostrato che il sentimento che li lega è molto forte.