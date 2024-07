I migliori 25 film horror da vedere in streaming durante l’estate

video suggerito

L'estate è la stagione migliore per guardare film horror: campi estivi, città di mare, case in montagna. Solo la paura è sempre la stessa. Ecco perché è il momento perfetto per godersi un film horror: infatti tutte le piattaforme streaming offrono categorie speciali dedicate proprio a uno dei generi più amati per rinfrescare con l'adrenalina le serate calde e i momento di relax in vacanza. Tra i titoli che consigliamo, tutti disponibili sulle principali piattaforme di streaming – Netflix, Prime Video, NOW, Apple Tv – ci sono classici come Lo squalo di Steven Spielberg e Profondo Rosso di Dario Argento, ma anche successi di critica e di pubblico più recenti come Midsommar di Ari Aster e A Quiet Place – Un posto tranquillo di John Krasinski. Ecco la lista dei migliori film horror da vedere questa estate.

Lo squalo (1975)

Diretto da Steven Spielberg, Lo Squalo è un classico intramontabile del cinema horror. È la storia di un enorme squalo bianco che terrorizza una tranquilla città di mare del New England. Disponibile su Netflix.

Tremors (1990)

Nella piccola cittadina di Perfection fanno la loro apparizione dei voraci vermi sotterranei. Grande classico che mischia horror e commedia con Kevin Bacon, che ha avuto anche dei sequel molto meno fortunati e memorabili. Disponibile su Netflix e NOW.

Dracula di Bram Stoker (1992)

La rivisitazione del classico di Bram Stoker diretta da Francis Ford Coppola con Gary Oldman nei panni del principe delle tenebre, Keanu Reeves nel ruolo di Jonathan Harker e Anthony Hopkins in quello di Van Helsing. Nel cast anche Winona Ryder, Tom Waits e Monica Bellucci. Disponibile su Prime Video e Apple Tv.

La nona porta (1999)

Un ricercatore di libri rari viene coinvolto in una misteriosa cospirazione satanica. Ambizioso horror diretto da Roman Polanski con Johnny Depp protagonista. Disponibile su Netflix.

Saw – L'enigmista (2004)

Due uomini si ritrovano incatenati in uno scantinato mentre al centro della stanza c'è un cadavere. Presto scoprono di essere vittima del gioco sadico di un serial killer di nome Jigsaw. Il film che consegna alla storia del cinema il talento geniale del regista James Wan. Disponibile su Netflix e Prime Video.

Benvenuti a Zombieland (2009)

Commedia horror ambientata in un'apocalisse zombie con un cast d'eccezione: Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Abigail Breslin e Emma Stone. Con un cameo prezioso e irresistibile di Bill Murray. Dirige Ruben Fleischer. Disponibile su Netflix.

Profondo Rosso (1975)

Mark è un pianista jazz inglese che dopo aver assistito all'omicidio della sua vicina di casa, si improvisa detective. Tutte le persone che cercano di aiutarlo a risolvere il caso, vengono misteriosamente uccise. Il capolavoro di Dario Argento, studiato e amato nel mondo. Disponibile su Prime Video e su Plex (senza costi).

A Quiet Place – Un posto tranquillo (2018)

La Terra è stata decimata dopo un'invasione da parte di alieni privi della vista ma dotati di un udito ipersensibile. Una famiglia vive in completo silenzio, sapendo che il minimo sussurro rischia di portare alla morte. Diretto da John Krasinski. Il film ha un sequel e un prequel. Disponibile su Netflix e Prime Video.

La notte del giudizio (2013)

Nel 2022 il governo americano ha istituito periodo annuale di dodici ore nel quale qualsiasi cittadino è libero di commettere i crimini più efferati. Con Ethan Hawke, Lena Headey, Rhys Wakefield. Disponibile su Netflix.

X – A Sexy Horror Story

Una troupe di cineasti porno si ritrova ostaggio di due vecchi proprietari di una casa di campagna nel Texas. Geniale omaggio agli slasher movie degli anni '70 diretto da Ti West. Con Mia Goth, Jenna Ortega e Chris Henderson. Disponibile su Prime Video.

Malignant (2021)

James Wan dirige Annabelle Wallis in un film che racconta di una donna che è vittima di inquietanti visioni di omicidi realizzati da una forza oscura. Il mistero si infittisce quando si scopre che gli omicidi sono reali. Il colpo di scena finale è da maestro. Disponibile su Netflix e Prime Video.

Midsommar (2019)

Un gruppo di amici partecipa a un festival svedese che si trasforma in un incubo. Con Florence Pugh, Will Poulter e Jack Reynor. Regia di Ari Aster. Disponibile su Prime Video.

IT (2017)

La trasposizione del romanzo di Stephen King diretta da Andy Muschietti. Un gruppo di amici scopre l'esistenza di un'entità malvagia che ha le sembianze di un pagliaccio di nome Pennywise. Per sconfiggerlo, i ragazzi dovranno rimanere uniti e mantenere per sempre forte il sentimento di amicizia che li lega. Opera ambiziosa divisa in due parti. Disponibile su Netflix.

Il sacrificio del cervo sacro (2017)

Yorgos Lanthimos dirige Colin Farrell, Barry Keoghan, Nicole Kidman e Raffey Cassidy in un acuto thriller psicologico. Il chirurgo Steven Murphy e la moglie Anna, una oftalmologa di successo, vivono insieme ai due figli adolescenti Kim e Bob fino a quando Martin, un ragazzino senza padre, sconvolge questo equilibrio. Disponibile su Prime Video.

Thanksgiving (2023)

Il ritorno di Eli Roth alla regia in uno slasher movie ambientato nel giorno del Ringraziamento. Nel cast Addison Rae e Patrick Dempsey. Disponibile su Prime Video.

The VVitch (2015)

Inghilterra, 1630. Una famiglia di contadini accusa la giovane figlia di stregoneria quando il figlio più piccolo scompare misteriosamente. Opera prima del regista Robert Eggers. Disponibile su Prime Video.

Train to Busan (2016)

Train to Busan è la zombie apocalypse riletta in chiave sudcoreana. Un padre e una figlia sono diretti a Busan ma durante il viaggio in treno rimangono invischiati nel mezzo dello scoppio di una epidemia. Disponibile su Prime Video.

Suspiria (2018)

Il remake del film di Dario Argento diretto da Luca Guadagnino. Nel cast Tilda Swinton, Dakota Johnson, Chloe Grace Moritz, Doris Hick. Esteticamente impeccabile. Disponibile su Prime Video.

Smile (2022)

Dopo aver assistito a un incidente, la dottoressa Rose Cotter inizia ad essere la protagonista di alcuni eventi terrificanti. Horror recentissimo e di grande successo. Disponibile su Netflix.

A Classic Horror Story (2021)

Film caso italiano di due anni fa. Diretto da Roberto De Feo e Paolo Strippoli, rilegge la leggenda di Osso, Mastrosso e Carcagnosso, i tre cavalieri spagnoli che fondarono la mafia, la ‘ndrangheta e la camorra, mescolando tutto con la migliore tradizione horror americana. Capolavoro. Disponibile su Netflix.

L'esorcista – Il credente (2023)

L'ultimo capitolo della saga dell'Esorcista, ricco di tensione e brivido. C'è anche il ritorno nel cast di Linda Blair nei panni di Regan MacNeil. Disponibile su NOW.

La Casa – Il risveglio del male (2023)

Un bagno di sangue per il film che rilancia la saga di Sam Raimi. Nel cast Alyssa Sutherland, Morgan Davies, Lily Sullivan, Jayden Daniels, Nell Fisher. Diretto da Lee Cronin. Disponibile su NOW.

Scary Stories To Tell In The Dark (2019)

Il classico horror delle vacanze. Nel 1968, un gruppo di adolescenti si introduce durante la notte di Halloween in casa abbandonata. Trovano un libro di storie del terrore che cambia per sempre la loro vita. Disponibile su RaiPlay e su NOW.

Shining (1980)

Jack Torrance, aspirante scrittore, accetta l'incarico di guardiano invernale di un albergo in un luogo isolato sulle montagne del Colorado, insieme alla sua famiglia. Il capolavoro di Stanley Kubrick tratto dal romanzo di Stephen King, un classico intramontabile dell'horror con Jack Nicholson che ci regala un'interpretazione insuperabile. Disponibile su Prime Video.

Quella casa nel bosco (2012)

Un gruppo di amici decide di andare in gita in una casa isolata in campagna, per trascorrere un fine settimana di divertimento sfrenato lontano dall'università. Qui, i ragazzi vengono attaccati da orribili esseri che danno loro la caccia. Disponibile su Prime Video.