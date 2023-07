I Gessetti eliminati da Reazione a Catena: “Senza la nostra amicizia non saremmo andati così avanti” Sono il trio di fiorentini che ha portato a casa quasi 100mila euro conquistando la simpatia del pubblico di Reazione a Catena. La loro eliminazione infatti è stata accolta tra le proteste. “Sono cifre che fanno comodo per il futuro”, si accontentano loro. “Sono soldi che ci serviranno quando dovremo fare scelte lavorative”.

A cura di Giulia Turco

Per diversi giorni hanno tenuto banco nel programma dell’estate. Loro sono I Gessetti e sono stati i campioni in carica di Reazione a Catena con Marco Liorni vincendo cinque puntate consecutive. Com’è noto, il quiz preserale è amatissimo dagli italiani e le storie di passione e amicizia come quelle del trio di ragazzi fiorentini appassionano sempre molto il pubblico. "Di sicuro il nostro legame ci ha aiutato molto nell'avere successo nel programma”, raccontano i tre ragazzi, eliminati nella puntata di martedì 4 luglio, a Firenze Today. "Abbiamo tre personalità diverse, ma che unite ci permettono di completarci. Senza quella chimica non saremmo andati così avanti. È un gioco di squadra, quindi la squadra conta tanto”.

Chi sono i Gessetti campioni di Reazione a Catena

Loro sono giovanissimi e sono Lorenzo, giornalista sportivo di Grassina classe 1998, Riccardo, suo coetaneo di San Polo in Chianti che lavora in una pelletteria ripolese, ed Edoardo, 26enne di Strada in Chianti che studia per diventare ingegnere meccanico. Lorenzo e Riccardo si conoscono sin dall’infanzia, sono amici per la pelle, ma la sintonia con Edoardo nel 2016 è scattata subito. L’idea di partecipare al programma è nata durante i festeggiamenti del Capodanno, quasi per gioco. Lo scorso febbraio hanno partecipato ai casting. “Da quel momento abbiamo deciso di allenarci trovandoci a casa di uno di noi, guardando le vecchie puntate in muto, per non sentire il ragionamento delle altre squadre e ragionare solo sulla nostra testa”, raccontano i tre ragazzi. Tra gli aneddoti che ricorderanno più volentieri, ci sono i momento di preparazione al gioco insieme agli autori. “Prima della catena il capo autore ci ha detto di esultare anche se avessimo vinto una piccola cifra”, raccontano. “È un insegnamento bello, perché insegna ad essere rispettosi e già essere presenti è stata una bella vittoria”.

Cosa faranno con il montepremi vinto

I tre giovani fiorentini hanno messo da parte un montepremi che arriva a sfiorare i 100mila euro (94mila per la precisione), ma la speranza del pubblico fino all'ultimo è che stata che la loro squadra potesse spingersi oltre e arrivare dritta al montepremi finale. La loro eliminazione infatti, sui social ha scatenato non poche polemiche. “Sono cifre che fanno sicuramente comodo per il futuro", si accontentano loro. "Sono soldi che ci serviranno quando dovremo prendere delle scelte per le nostre carriere lavorative”, riflettono. Intanto però sono intenzionati a godersi una bella vacanza: “Assolutamente, festeggeremo come è giusto che sia, ma sempre con i piedi per terra”.