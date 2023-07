La chiusura di Non è l’Arena resta un giallo, l’agente di Giletti smentisce Cairo: “Volevano rinnovare” Gianmarco Mazzi, storico agente del conduttore, oggi sottosegretario alla cultura, ha confermato ai pm dell’inchiesta fiorentina sulle stragi del ’93 che le trattative sul contratto tra Giletti, suo assistito, e Cairo, sarebbero andate avanti fino a metà febbraio.

Urbano Cairo ha sostenuto che la scelta di sospendere Non è L'Arena per ragioni economiche e aziendali. Sentito per quattro ore nell'ambito dell'inchiesta sulle stragi mafiosi del 1993, Urbano Cairo ha quindi confermato la sua versione, adducendo alla chiusura della trasmissione di Massimo Giletti solo motivi di share. Ma i pm Turco e Tescaroli hanno sentito anche Gianmarco Mazzi, storico agente del conduttore, oggi sottosegretario alla cultura, che ha smentito l'editore di La7, come si legge su La Stampa.

Che cosa ha detto Gianmarco Mazzi

Secondo quanto rilevato, le interlocuzioni tra Gianmarco Mazzi e Urbano Cairo per parlare del rinnovo di contratto con Massimo Giletti sarebbero andate avanti fino a metà febbraio. Secondo quanto emerge dalle ricostruzioni, Massimo Giletti sarebbe praticamente stato vicinissimo a rinnovare anche per la stagione 2023/2024. La stessa casa Solferino, del gruppo di Cairo, aveva messo in cantiere la monografia su Dell'Utri a cui era stato chiesto a Massimo Giletti di scrivere la prefazione del libro di Ferruccio Pinotti, prefazione di Giletti poi scomparsa.

Il futuro di Massimo Giletti

Ai palinsesti La7, Urbano Cairo ha augurato il meglio al suo ex dipendente: "Per me siamo in buonissimi rapporti, eccellenti nei sei anni in cui ha lavorato qui. Un rapporto che io sento ancora positivo. Il contratto con lui sarebbe terminato dopo poco dalla sospensione, quindi non è che sia cambiato molto". Anche in una intervista con Francesca Fagnani al Festival della Tv di Dogliani, ha ribadito che il contratto non è stato rinnovato per ragioni editoriali. Sul futuro di Massimo Giletti, c'è grande incertezza. Ai primi di giugno, è stato avvistato in Rai ai piani alti ma per adesso non è stato annunciato nulla da parte di Viale Mazzini, che ha comunque un nome importante, quello di Bianca Berlinguer, da sostituire.