video suggerito

Helena Prestes svela che Lorenzo avrebbe dei privilegi: “Danno l’alcol solo a lui”, e il GF censura Finita la relazione con Lorenzo Spolverato, che le ha preferito Shaila Gatta, Helena Prestes ha deciso di vendicarsi e, questa notte, ha rivelato che il giovane godrebbe di una serie di privilegi da parte del Grande Fratello. La regia ha censurato l’audio ma ormai il danno era fatto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Mentre Javier Martinez prova a vendicarsi di Shaila Gatta da un lato della Casa, dall’altro c’è Helena Prestes che medita di riservare lo stesso trattamento a Lorenzo Spolverato. Questa notte, ad esempio, la modella ha rivelato che il Grande Fratello consentirebbe a Lorenzo di usufruire di una serie di benefici preclusi al resto dei concorrenti. Una rivelazione che ha colto di sorpresa lo stesso GF, con la regia che si è affrettata a censurare l’audio della conversazione. Il danno, tuttavia, era ormai già fatto.

Che cosa ha detto Helena Prestes sull'alcol nella Casa del GF

Parlando con Maria Vittoria Minghetti e Amanda Lecciso, Helena ha svelato che a Lorenzo il GF consentirebbe di bere dell’alcol in segreto. “Anche io so tante cose”, ha detto Helena alle amiche questa notte a diverse ore dalla fine della puntata, “Ad esempio c’è Lorenzo che beve l’alcol di nascosto. In che senso? Perché danno l’alcol solo a lui. Come lo so? Ve lo dico io. Lui ha delle comodità qui dentro che…”. La regia ha quindi censurato l’audio, coprendo quanto stava rivelando Helena ma il danno era ormai fatto. È vero che il GF consente a Spolverato di bere alcol da solo, alcol che gli sarebbe passato dalla stessa produzione? Secondo Prestes, le cose starebbero proprio così.

La vendetta di Javier Martinez ed Helena Prestes

Quella avanzata a proposito del’alcol non è l’unica rivelazione che i concorrenti del GF hanno fatto di fronte alle telecamere nella speranza di mettere in difficoltà Lorenzo e Shaila. Javier, in particolare, ha rivelato che la ballerina avrebbe utilizzato un termine omofobo per descrivere Lorenzo per poi insultare Maria Vittoria, al riparo delle coperte che le avrebbero consentito di parlare senza essere ascoltata. La vendetta di Helena, invece, è cominciata solo da qualche ora ma rischia di fare danni ancora peggiori.