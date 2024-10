video suggerito

Maria Vittoria scopre gli insulti ricevuti da Shaila sotto le coperte al GF: "Dice che sono una zocc***" Javier Martinez ha deciso ufficialmente di vendicarsi di Shaila Gatta e raccontare ai coinquilini quanto la donna gli avrebbe confidato sotto le coperte all'epoca in cui erano ancora vicini. Tra gli scivoloni della ballerina anche il presunto insulto nei confronti di Maria Vittoria Minghetti.

A cura di Stefania Rocco

Javier Martinez ha deciso di vendicarsi ufficialmente di Shaila Gatta rivelando tutto quello che le ballerina campana gli avrebbe confidato sotto le coperte nel corso nell’ultimo mese nella Casa del Grande Fratello. Dopo avere reso noto il termine omofobo utilizzato nei confronti di Lorenzo Spolverato, Javier si è avvicinato all’amica Maria Vittoria Minghetti per raccontarle che Shaila avrebbe insultato anche lei approfittando del riparo offertole dalle coperte.

Che cosa avrebbe detto Shaila Gatta su Maria Vittoria Minghetti

Dopo avere ricevuto tale confidenza da Javier, Maria Vittoria ha raccontato quanto appreso pochi minuti prima all’amica Jessica Morlacchi. “Shaila ha detto che sono una zocc*** perché secondo lei io ci provavo con Javier, me l’ha detto lui”, ha raccontato la concorrente. Quindi il chirurgo romano ha sentenziato: “Ho una visione ben specifica di Shaila. L’ho sempre detto. Lei qua fuori in Casa ha una maschera, la vera Shaila esce sotto le coperte”. E ha concluso: “Shaila parla come un libro stampato, è tutta finta dalla prima all’ultima parola, fa tanto la paladina delle donne e poi dà della zocc*** a un’altra donna”.

Maria Vittoria su Shaila: “È finta, non so come faccia Lorenzo a starci insieme”

Maria Vittoria ha ormai deciso di palesare apertamente la sua antipatia nei confronti di Shaila. La giovane romana si è detta sconvolta dal fatto che Lorenzo Spolverato abbia scelto di stare con lei, anche in considerazione di quanto di lui la coinquilina avrebbe detto. “Quell’altra str*nza è tornata e mi ha nominato. Io quella non la posso sopportare. Poi era immune e non si poteva nominare”, si è sfogata infastidita, “Ma come fa Lorenzo a starci? Solo perché è bella? Io non capisco come fa. Io la vedo così finta. Non la riesco a vedere vera. Certo che sono sincera, non mi piace e ve lo ripeto mille volte. Io non la posso sopportare e ti dico la verità: mi dà anche fastidio che è tornata. Io non la posso soffrire. Quello si prenderà uno di quei pali in faccia a 200 all’ora. Lei lo prende in giro, non è innamorata”.