Guillermo Mariotto torna a Ballando ed è più spietato che mai: “Ci serve davvero questa ballerina? Cose già viste”

A cura di Daniela Seclì

Venerdì 9 maggio è andata in onda la prima puntata di Sognando…Ballando con le stelle. Il programma condotto da Milly Carlucci selezionerà un ballerino o una ballerina che entrerà nel cast dei professionisti del programma del sabato sera di Rai1. A rompere il ghiaccio la coppia composta da Valentina e Nikita. Guillermo Mariotto, tornato al suo posto in giuria dopo l'uscita di scena burrascosa dell'anno scorso, si è dimostrato più "spietato" che mai.

Sognando…Ballando con le stelle, la storia di Valentina che balla con Nikita

Nikita Perotti ha accompagnato la concorrente Valentina. La ballerina ha raccontato la sua storia. Ha detto di essere abituata ai sacrifici:

Quando avevo 12 anni, un familiare che era in società con i miei genitori nell'attività di famiglia ha lasciato parecchi debiti. I miei genitori, che fanno i meccanici, hanno dovuto ricomprare l'attrezzatura che era stata portata via dalle aste giudiziarie. È stato un momento buio che solo adesso riesco a capire. A volte avevamo problemi nel pagare le bollette e rimanevamo senza luce. Ma a 12 anni non capivo che quando andava via la luce era perché avevamo un problema così grosso.

Valentina ha spiegato che per lei è molto importante esibirsi sul palco del programma di Milly Carlucci perché lo ritiene un modo per ringraziare la sua famiglia per i sacrifici fatti per lei: "Spero di renderli orgogliosi. Diventare maestra sarebbe un sogno".

La ballerina non convince Guillermo Mariotto

Carolyn Smith ha speso delle belle parole per lei: "Ti conosco da tanti anni, la bravura non è in discussione. Riempi la pista, secondo me sei pronta abbastanza per essere maestra qui". Ivan Zazzaroni ha apprezzato la sua energia. Selvaggia Lucarelli non è rimasta particolarmente colpita: "Era tutto carino, ma solo carino. Noi abbiamo la paletta del sì e del no. Io userei quella del ni. Dovrò decidere. Devo dire che la tua storia mi ha molto coinvolta. Tenterò un bilanciamento tra questi due sentimenti". Guillermo Mariotto spietato:

Queste coreografie le ho già viste mille volte. Solo che noi a Ballando con le stelle ne abbiamo già due come lei: Sophia (Berto, ndr) e Anastasia Kuzmina. Ci serve veramente? Non lo so. Portateci del nuovo. Voi avete visto Ballando con le stelle, arrivate qui e fate le stesse cose.

Valentina ha replicato con diplomazia: "Cerco di portare in pista il mio vissuto, che sicuramente è diverso da quello di Sophia e di Anastasia e penso di poter dare anche un tocco in più. Spero di aver modo di dimostrarvelo". La ballerina ha ricevuto solo due sì da Ivan Zazzaroni e Carolyn Smith per un totale di 20 punti.