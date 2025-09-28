Programmi tv
Guillermo Mariotto si confessa da Francesca Fialdini: “Uno solo è il vero amore della mia vita”

Guillermo Mariotto si confessa nella puntata di domenica 28 settembre di “Da noi…a ruota libera”. Dal dolore per il Venezuela lasciato a 16 anni ai i ricordi della nonna Leonor e l’amore per la cagnolina Bimba.
A cura di Gennaro Marco Duello
Il salotto di Francesca Fialdini si trasforma in confessionale quando Guillermo Mariotto varca la soglia di "Da noi… a ruota libera". Lo stilista venezuelano, volto storico di Ballando con le stelle, abbandona per una volta i panni del giudice implacabile per mostrarsi nella sua dimensione più umana e vulnerabile. Si parla del suo Venezuela, lasciato all'età di sedici anni, si parla di sua nonna Leonor, che lo ha cresciuto, e del suo amore unico: il cane Bimba. Il giudice ha ripreso il suo ruolo nell'edizione appena partita di Ballando con le stelle (qui gli ascolti tv della prima puntata).

"Sono partito quasi in fuga dal Venezuela"

"Il distacco dal mio Paese è una ferita che porto dentro", ammette Mariotto con una franchezza che coglie di sorpresa. A 16 anni la fuga dal Venezuela, un addio che ancora oggi pesa come un macigno sul cuore. "Sono partito quasi in fuga", racconta, lasciando intuire retroscena mai svelati di quella partenza adolescenziale. Eppure, nonostante la distanza e gli anni, il legame con le radici non si è mai spezzato. "Con mia madre ho sempre mantenuto un rapporto forte, la vedevo tre mesi all'anno. Ci vogliamo bene, anche se ha un carattere terribile!". 

La nonna Leonor: l'anima ironica di una famiglia

Ma se la madre rappresenta il legame viscerale con il passato, la nonna Leonor emerge come la vera protagonista dei ricordi più cari di Mariotto. "Era l'anima della famiglia, ironica e piena di vita", racconta con gli occhi che si illuminano. "Mi faceva ridere fino alle lacrime, persino senza dire una parola. Era lei la nostra forza". Un ritratto che restituisce l'immagine di una figura matriarcale capace di tenere insieme i fili di una famiglia attraverso l'ironia e la forza d'animo. Una lezione di vita che Mariotto sembra aver fatto propria, trasformandola in quella capacità di sdrammatizzare che lo contraddistingue anche nei momenti più tesi del talent show di Milly Carlucci.

Bimba: l'amore a quattro zampe di Mariotto

Ma la vera sorpresa arriva quando Mariotto parla di Bimba, la cagnolina che definisce senza esitazioni "il vero amore della mia vita". Mariotto spiega:

L'ho sognata prima di incontrarla. Una voce mi disse che sarebbe stata l'unica a riconoscere chi mi era davvero fedele. Quando l'ho vista ho capito che era destino. Il suo nome era Dreams Come True: più chiaro di così.

