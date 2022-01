Guido e Clara dopo C’è posta per te: “Ti ho pensato spesso, sicura che non mi avresti dimenticata” È una promessa: dopo C’è posta per te Guido e Clara si rivedranno ancora, insieme alle rispettive famiglie. L’appuntamento è per la prossima primavera, quando il clima sarà favorevole. Si incontreranno a Belluno, città di Clara, e condivideranno le gioie del loro presente.

A cura di Giulia Turco

La storia di Guido e Clara è quello di un amore che nessuno dei due ha mai dimenticato. I due sono stati protagonisti dell'ultima puntata di C'è posta per te, dove si sono incontrati 65 anni dopo il loro rapporto interrotto. Guido era un giovane alpino, deciso a fare alla bellissima Clara una corte spietata. Nonostante per volontà del padre di Clara abbiano interrotto il rapporto (tra loro è scattato un solo bacio in oltre due anni), non si sono mai dimenticati. Nella puntata di sabato 22 gennaio, si incontrano ancora una volta a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin.

Guido e Clara resteranno in buoni rapporti

È una promessa che si sono fatti: Guido e Clara si rivedranno ancora, insieme alle rispettive famiglie. L'appuntamento è per la prossima primavera, quando il clima sarà favorevole. Si incontreranno a Belluno, dove vive oggi Clara, e condivideranno le storie del loro presente. Guido è sposato, ha avuto una figlia e una nipotina, Alice, che oggi ha 14 anni. Clara invece è nonna di 5 nipoti. "A volte ho pensato chissà se non si è sposata, o se è rimasta vedova, così vado a recuperarla", scherza Guido che non ha mai perso il suo spirito. "Mia moglie lo sa che ti avevo conosciuta", spiega l'uomo davanti agli occhi inteneriti di Silvia Toffanin. "Ogni tanto prendo in mano la tua foto e ricordo quanto eri bella". Clara è lusingata: "Ero sicura che mi avresti riconosciuta".

(Guido e Clara nel backstage di C’è posta per te).

Cos'è successo nel backstage di C'è posta per te

A Verissimo, tra un ricordo e l'altro, vanno in onda le immagini del backstage di C'è posta per te. Aperta la busta, Guido e Clara si sono seduti a parlare ancora del loro rapporto. Clara ha ammesso di aver pensato spesso a lui, a quell'amore sbocciato quando aveva appena 11 anni. Guido era un alpino e si erano incontrati ai seggi durante le elezioni del '56. Lui, rimasto colpito dalla sua bellezza, l'aveva invitata ad uscire insieme la sera stessa. Clara però era molto chiusa e riservata, sentiva la responsabilità della sua famiglia e in primis dei suoi fratelli: "Mio padre non voleva ci vedessimo, aveva paura che mi portasse via". Così dopo un lungo corteggiamento, lo ha raggiunto in caserma per riportagli tutte le lettere d'amore che le aveva inviato e che Guido ha custodito per sempre. "Mi avevi lasciato anche un santino come porta fortuna. L'ho conservato nel portafoglio, mi ha portato fortuna davvero", racconta.