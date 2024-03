Greta Rossetti si sfoga dopo la diretta del GF: “Sergio mi ha fatto male non scegliendomi per la finale” Dopo la puntata del Grande Fratello di lunedì 18 marzo, Greta Rossetti ha espresso la sua delusione per la scelta di Sergio D’Ottavi di non fare il suo nome come possibile finalista. In diretta aveva detto: “Rispetto la sua decisione”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Nel corso della puntata del Grande Fratello trasmessa lunedì 18 marzo, i concorrenti hanno votato per decretare il terzo finalista. Greta Rossetti non ha preso bene la decisione di Sergio D'Ottavi di non fare il suo nome. E, ancora di più, l'ha ferita il modo in cui il concorrente si è giustificato con Alfonso Signorini circa le motivazioni per cui non vedrebbe Greta in finale.

Cosa ha detto Sergio D'Ottavi su Greta Rossetti al Grande Fratello

Ma facciamo un passo indietro. Durante la puntata del Grande Fratello di lunedì 18 marzo, i concorrenti hanno potuto votare il gieffino a cui regalare la finale. Greta Rossetti non ha avuto dubbi e ha votato per Sergio D'Ottavi: "È un modo per dimostrargli la mia gratitudine, ha avuto tanta pazienza con me. Ha avuto molto rispetto durante il confronto con mia madre la settimana scorsa, mi andava di ringraziarlo così". Quando è arrivato il turno di Sergio D'Ottavi, però, il concorrente ha preferito sostenere Massimiliano Varrese: "Voto Max perché con lui ho avuto modo di condividere momenti molto importanti e profondi. È stato d'aiuto anche a Greta, l'ha aiutata a trovare delle chiavi di lettura. Si è messo in discussione, è ritornato sui suoi passi chiedendo scusa, credo abbia fatto un'esperienza a 360 gradi". Sollecitato da Alfonso Signorini ha spiegato perché non ha scelto Greta Rossetti:

Come mai non ho scelto Greta? Non perché non sia da finale ma perché lei in primis ha riconosciuto di non essere riuscita a vivere un Grande Fratello come avrebbe voluto per tante insicurezze, tante incertezze che sta tirando fuori in questo momento. Ciò non significa che non abbia vissuto il Grande Fratello come andava vissuto.

Greta è sembrata incline ad accettare la sua scelta senza fare polemica: "Rispetto la sua decisione, va benissimo così. Non vuol dire niente, mi dà dimostrazioni tutti i giorni". Dopo la diretta, lo sfogo.

Lo sfogo di Greta Rossetti dopo la puntata

Se in diretta Greta Rossetti si è detta rispettosa della decisione di Sergio D'Ottavi e non è apparsa infastidita dalla scelta di nominare Massimiliano Varrese, quando i riflettori del live si sono spenti la musica è cambiata. La concorrente si è sfogata con Varrese:

È la motivazione, non il fatto che non mi abbia nominato. Ora non ho voglia di parlarne. Io lo tutelo sempre, anche se mi fa male. Sempre e non smetterò mai di farlo. Perché sono fatta così e ho fatto così tutto il mio percorso. E lui lo sa. È la motivazione che ha dato nel non nominarmi che mi ha fatto male. Però va bene così, non mi interessa. Queste cose mi insegnano che devo credere solo io in me stessa e basta.