Grande Fratello, Zeudi ferita dalle parole di Helena: perché Javier ha deciso di prendere le distanze Zeudi Di Palma ritiene di aver dato tanto a Helena Prestes nella casa del Grande Fratello. Dunque, fa fatica ad accettare il fatto che lei la ritenga "una furba" che "si deve vergognare".

A cura di Daniela Seclì

Giornata di confronti per Javier Martinez. Dopo avere avuto un chiarimento con Helena Prestes, infatti, si è messo in disparte con Zeudi Di Palma per chiarire anche con lei. Innanzitutto, le ha spiegato perché ha ritenuto opportuno parlare prima con la modella: "Ti rendi conto che in questo momento forse lei è la parte che soffre di più? Non sto sminuendo te però sai che lei è particolarmente poco comprensiva sotto questo punto di vista".

Zeudi Di Palma si sfoga con Javier Martinez

Zeudi Di Palma è rimasta ferita dalle parole di Helena Prestes che si è detta convinta che l'ex Miss Italia stia facendo la furba e abbia finto una sintonia con Javier Martinez per mettersi in risalto nella casa. Zeudi non ci sta:

È lei che non ha avuto tatto dopo tutto quello che le ho dato. La verità è venuta a galla. Io ho tenuto tanto a lei, ma lei non ha tenuto a me perché questa cosa si è chiusa con: “Zeudi è furba. Zeudi si deve vergognare“. Ok che stai provando tante sofferenze ma io non devo essere la tua valvola di sfogo. Ora mi voglio solo distaccare e voglio elaborare questa cosa.

Quindi ha rimarcato un atteggiamento presumibilmente incoerente da parte di Helena: "Lo capisci dopo un po' cosa ti piace o cosa non ti piace di una persona? Forse perché ti piaceva il fatto che io ti dimostrassi tanto, ti piacevano le mie attenzioni. Allora dimmi questo, sii sincera. Io mi sono sentita attaccata. Mi ha dovuto dare anche il colpo finale in puntata dicendo che sono furba e che devo vergognarmi. Io non mi devo vergognare di nulla. Non mi vergogno delle emozioni che provo, non mi vergognerò mai".

Perché Javier Martinez si è allontanato da Zeudi Di Palma

Javier Martinez ha spiegato a Zeudi Di Palma perché ha preferito parlare prima con Helena Prestes e solo successivamente con lei: "La mia scelta di andare da lei e perché anche oggi è stata nominata da tutti, è una mia amica. Quindi ho deciso di andare prima da lei. Ha bisogno solo di un po’ di tempo. Io lo so che a volte sbaglia i modi, sono sempre stato il primo a condannare tutto ciò. Ma se si vuole bene a una persona, come sto facendo io in questo momento, le si lascia del tempo. Non pensare che io non mi renda conto che tu stai male". Quindi ha spiegato perché ritiene opportuno mettere in pausa il loro rapporto:

Devi sbollire un pochino e stare da sola. L’ho letto nei tuoi occhi che non vuoi che io stia vicino a te. Capisci che se io mi stacco è solo per una cosa tua, non perché non ho più voglia di starti vicino. Sappi però che se lo vorrai, io ci sarò.