Grande Fratello, Tommaso Franchi eliminato: Helena Prestes, Chiara Cainelli e Giglio in nomination Tommaso Franchi è l’eliminato della puntata di lunedì 17 marzo del Grande Fratello. Il concorrente ha perso al televoto aperto in diretta contro Chiara e Mariavittoria. In nomination 3 concorrenti: Chiara Cainelli, Helena Prestes e Luca Giglio. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

Tommaso Franchi è stato eliminato nella puntata del 17 marzo del Grande Fratello. Il concorrente è stato il meno preferito dal pubblico e ha perso al televoto aperto in diretta contro Chiara Cainelli e Mariavittoria Minghetti. In nomination tre concorrenti: Chiara Cainelli, Helena Prestes e Luca Giglio. Manca sempre meno alla finale del reality condotto da Alfonso Signorini, che per il momento ha già eletto tre finalisti: Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma. Quest'ultima è stata protagonista di un'accesa discussione con il fidanzato durante la puntata.

Tommaso Franchi eliminato, le percentuali del televoto

Tommaso Franchi è l'eliminato della 40esima puntata del Grande Fratello, andata in onda lunedì 17 marzo. Inizialmente il concorrente era al televoto contro Chiara, Mariavittoria, Javier, Shaila e Helena. Queste ultime sono state le prime a salvarsi, mentre per quanto riguarda gli altri Alfonso Signorini ha chiesto al finalista Lorenzo Spolverato di iniziare una catena di salvataggi. Alla fine, al televoto flash sono andati Chiara, Mariavittoria e Tommaso. Il ragazzo è il meno preferito e ha dovuto lasciare la Casa. Di seguito le percentuali decise dal pubblico:

Chiara 46,54%

Mariavittoria 28,23%

Tommaso 25,23%

Chi sono i concorrenti in nomination

Come di consueto, anche nella puntata del 17 marzo del Grande Fratello è arrivato il momento delle nomination, divise tra palesi e segrete. In confessionale, la prima a votare è Helena, che fa il nome di Giglio, mentre Shaila quello di Helena. Javier manda in nomination Chiara, Giglio fa il nome di Helena, Chiara sceglie Mariavittoria, che poi dà il suo voto a Giglio. Anche per i tre finalisti è giunto il momento di effettuare le proprie scelte. Con le spalle rivolte verso il Led, Jessica manda in nomination Chiara, Lorenzo sceglie di penalizzare Javier, mentre Zeudi penalizza Helena. I tre concorrenti in nomination sono: Chiara, Helena e Giglio. Uno di loro dovrà lasciare la casa.

Cosa è successo nella puntata di lunedì 17 marzo

La puntata del 17 marzo del Grande Fratello, in onda su Canale 5, si è aperta con un acceso scontro tra Lorenzo e Shaila. L'ex velina di Striscia la notizia ha perso la pazienza con il coinquilino, infastidendosi per il suo comportamento: "Fai il teatrino da mesi, sei infantile". Spazio poi a un cofrnto tra Tommaso e Mariavittoria, in cui il ragazzo ha spiegato di essersi ingelosito per la vicinanza della fidanzata a Zeudi. "È una gran giocatrice", ha infatti detto dell'ex Miss Italia, prendendosela con lei.