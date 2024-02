Grande Fratello, Perla riabbraccia la sorella Loana: “È la mia certezza, c’è stata sempre per me” Perla riceve una sorpresa da sua sorella Loana, che è arrivata fuori la casa del Grande Fratello per riabbracciarla: “Sei spettacolare” le dice una volta vista. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Non mancano le sorprese per Perla Vatiero nella serata di lunedì 12 febbraio. Dopo aver parlato approfonditamente di Mirko e del loro legame, la gieffina è chiamata ad affrontare un altro momento emozionante: incontrerà sua sorella Loana.

La sorpresa di Loana a Perla

Il rapporto tra Perla e Loana è sempre stato strettissimo e, infatti, in più occasioni, la gieffina ha dichiarato di essere particolarmente legata a sua sorella maggiore: "La reputo un'amica, io senza di lei non riuscirei a vivere" ha detto parlando con gli altri inquilini. Alfonso Signorini, quindi, chiede alla gieffina di lasciare il salone per raggiungere la passerella, dove ad aspettarla, a sua insaputa, c'è proprio Loana. Quando le compare davanti, le dice:

Pensavi fosse Mirko e invece sono io il tuo regalo di San Valentino. Sei bellissima, sono senza parole per tutto quello che stai facendo, smettila di dire quello che stai facendo, sono diventata la sorella di Perla, vederti star male perché io avevo raggiunto i miei traguardi e tu ancora no, stavo malissimo, dopo la tua rottura con Mirko ho cercato di darti tutto quello di cui hai bisogno, per compensare quegli anni , siamo orgogliosi tutti, papà è pieno di euforia, stai facendo un bellissimo percorso, non toglierti la vittoria dalla testa. Con Mirko, io avevo un giudizio diverso, forse da quello che poi ho visto, ho visto due occhi che si parlano ancora, che provano delle emozioni, non so se siete più propensi al ti amo o al ti voglio bene, devi parlare con lui, devi viverla fuori con tranquillità.

L'emozione di Perla

Perla, emozionatissima, una volta liberata dal freeze abbraccia la sorella, dicendole di aver sentito molto la sua mancanza e rivolta a Signorini dice: "Mia sorella ha passato dei periodi in cui è stata assente, per motivi suoi, anche di salute, è una persona forte, la stimo tantissimo, è la mia certezza, è tutto, nei momenti no lei c'è stata e faccio fatica a parlare perché mi mancava tantissimo". Anche Cesara Bonamici si complimenta per il legame strettissimo che trapela dalla loro complicità, stavolta è Loana a rispondere: "I nostri genitori ci hanno insegnato cos'è l'amore e cos'è il rispetto, abbiamo sofferto tantissimo, ma la vita ci ha regalato tantissime gioie, io ora sto bene, lavoro, mia sorella è strepitosa. Siamo felici".