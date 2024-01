Grande Fratello, Monia La Ferrera furiosa: “Massimiliano ti sembra di avere davanti una scema?” Lite al Grande Fratello tra Monia La Ferrera e Massimiliano Varrese. Il video della discussione tra i due concorrenti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Lite tra Monia La Ferrera e Massimiliano Varrese nella casa del Grande Fratello. La concorrente non reputa giusto che il suo ex fidanzato le metta la pulce nell'orecchio su alcuni gieffini. La donna ha chiarito di non avere intenzione di lasciarsi influenzare da lui. Massimiliano, assistendo alla reazione di Monia, si è scusato: "Ho sbagliato, la prossima volta me li tengo per me i miei pensieri. Posso sbagliare ogni tanto? Sai che non sono perfetto, sono umano. Conoscendomi un pochino, sai anche che se apro bocca ho le mie ragioni. Posso avere le mie ragioni?".

La lite tra Monia La Ferrera e Massimiliano Varrese

Monia La Ferrera ha provato a spiegargli il motivo della sua rabbia: "Capisci che sono qua da un mese, non mi puoi dire certe cose perché voi siete qua da tre o quattro mesi. Capisci che non posso vivermi quello che mi voglio vivere qua dentro perché tu mi dici una cosa? Magari io adesso penso male. A rigor di logica questo è". La replica di Massimiliano Varrese è stata lapidaria: "La prossima volta non venire al Grande Fratello". Così, Monia è andata su tutte le furie: "Cosa? Io non sono venuta al Grande Fratello per farmi dire cosa devo fare e cosa non devo fare. Per questo ti sto dicendo la mia". Il gieffino ha espresso il desiderio di mettere fine alla discussione: "Posso alzarmi e andarmene a questo punto. Non mi piace l'indirizzo di questo discorso. Perché vuoi discutere?". Ma Monia ha rispedito l'accusa al mittente:

Massimiliano non voglio discutere, ma ti rendi conto di come mi hai risposto adesso? A me se qualcuno dice qualcosa, da una parte mi entra e dall'altra mi esce. Se me lo dici tu, magari do più peso, rispetto a un'altra persona che me lo dice.

Monia La Ferrera lascia Massimiliano Varrese in giardino e se ne va

Massimiliano Varrese ha provato ancora una volta a mettere fine alla discussione: "Ho sbagliato, la prossima volta i miei pensieri li tengo per me". Ma Monia La Ferrera è rimasta ferma sulla sua posizione: "Tu mi rispondi: ‘Non venire al Grande Fratello'. Ma tutto a posto? Ti sembra di avere davanti una scema, una cretina, che rispondi così?". Il gieffino ha tentato di mitigare i toni: "Monia perché mi dici queste cose? Perché fai così? Ho sbagliato a dirti il mio pensiero su quella cosa, basta non lo farò più". Ma Monia ha preferito alzarsi e andarsene: "Hai sbagliato tanto, tantissimo. Scusami". Più tardi, i due hanno avuto un chiarimento.