Grande Fratello, Monia La Ferrera frena con Massimiliano Varrese: “Non so se voglio te”

Al Grande Fratello, non decolla la relazione tra Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera. Il gieffino si è riscoperto ancora molto preso dalla sua ex fidanzata, ma lei ha chiarito che al momento non può dargli quello che lui vorrebbe. Hanno provato ad avere un chiarimento, che si è concluso in modo burrascoso. Ma andiamo con ordine.

Massimiliano Varrese è molto preso da Monia La Ferrera

Massimiliano Varrese si è confidato con Paolo Masella. Gli ha rivelato che non pensava di ritrovarsi a essere così coinvolto dalla sua ex fidanzata Monia La Ferrera. Ha paura di prendere il due di picche e soffrire:

Sinceramente non pensavo che scattasse così. Poi me ne accorgo, che devo sempre guardarla, per esempio mentre balla. Non riesco a non guardarla, ma non la devo guardare. Come lei ha le sue paure, le sue fragilità e le sue sofferenze, le ho anch'io. Però mi rendo conto che devo essere più bravo io. Non so se sono così pronto, perché anch'io non ho più voglia di stare male. La mia paura adesso è di soffrire. Lei ha tante barriere e sofferenze e magari alla fine ci rimetto io. Ho paura che possano vincere le sue sofferenze. Se mi lascio andare prendo una tranvata grossa quanto una casa.

Cosa pensa Monia La Ferrera di Massimiliano Varrese

Monia La Ferrera, mentre chiacchierava con Rosy Chin e Marco Maddaloni, ha parlato di ciò che prova per Massimiliano Varrese. Al momento, non sarebbe coinvolta quanto lui: "In questo momento, siamo entrambi pesanti. Io non ho paura, lui ne ha. Io ho solo paura di ferire lui, è diverso. So che in questo momento non posso dargli quello che lui vuole. Lo sa, gliel'ho detto. Io vorrei andarci piano, lui già sta dieci passi avanti rispetto a me". E ha continuato:

Lui sa che ho questi paletti. Io gli ho detto che in questo momento non posso dargli niente, neanche dolcezza. Dentro di me non ho niente. Se ci penso razionalmente mi blocco. Sto provando a sbloccarmi ma ieri è nata una discussione da una cavolata. Anche il fatto di non parlarci per tutto il giorno è pesante. Lui sta avanti, sta dieci passi davanti a me. Non posso mentire, non posso dire che sto nello stesso posto suo. Adesso le cose sono due: o si ha pazienza e ci si viene incontro in qualche modo o si va su due strade differenti. Lui è una persona splendida e non vorrei mai fargli del male. È un pezzettino di cuore. Mi ha fatto solo del bene e continua a farmelo ogni giorno. Sono fiera di avere avuto un uomo come lui accanto.

Il confronto tra Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera

Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera hanno avuto un chiarimento. Massimiliano ha confidato: "Ho paura. Non so neanche come spiegarlo cosa è successo ieri dopo la discussione. Ti guardo in modo diverso, anzi non riesco neanche a guardarti". Monia ha chiarito:

Ci sono solo due strade. O ci si va incontro o ognuno va per la sua strada. O bianco, o nero. Tu stai dieci passi avanti rispetto a me, io no. Leva tutte le paure che uno può avere, io penso che se una persona è giusta, te le leva le paure.

E Massimiliano di rimando: "Io credo che tu sia giusta. Che devo fare? Mi sto spaventando per questo. Io ieri sono stato malissimo e mi sono chiesto "Perché sto così?". Vedere che tu evitavi di guardarmi, mi ha spaventato. Se poi faccio altri due passi e prendo una tranvata? Non me lo posso permettere". La Ferrera ha commentato:

Io sto cercando di tutelarti da questo. Io non so se voglio te. Era bella quella leggerezza che avevamo. Una leggerezza che mi stava portando ad aprirmi. Le parole forti mi spaventano. Sarai sempre un pezzo del mio cuore, ma lo eri anche prima, anche se non ci vedevamo da 15 anni.

Quando Massimiliano le ha detto che forse è lei che "è pesante dentro", si è alzata ed è andata via.