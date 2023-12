Grande Fratello, Massimiliano Varrese geloso di Monia La Ferrera: “Eri sotto le coperte con Vittorio” Al Grande Fratello, Massimiliano Varrese non ha nascosto la sua gelosia dopo aver visto Monia La Ferrera in compagnia di Vittorio Menozzi.

A cura di Daniela Seclì

Nella casa del Grande Fratello, Massimiliano Varrese ha fatto una scenata di gelosia a Monia La Ferrera. L'assistente di volo – sua ex fidanzata – è una nuova concorrente del reality condotto da Alfonso Signorini. Il gieffino si è detto infastidito dalla sua vicinanza a Vittorio Menozzi.

La gelosia di Massimiliano Varrese

Vittorio Menozzi e Monia La Ferrera si sono concessi una chiacchierata sotto le coperte. La cosa non ha fatto piacere a Massimiliano Varrese. Una volta in cucina, ha espresso il suo malcontento alla ex: "Lo sapevi che mi dava fastidio. Mi sveglio e ti trovo là abbracciata con Vittorio sotto le coperte. Poi hai la libertà di fare quello che vuoi, ma un pochino mi ha dato fastidio". La gieffina aveva già notato il suo strano comportamento e ha esclamato: "Lo sapevo", dopo avere appurato che non si era sbagliata. Massimiliano Varrese ha provato a indagare: "Sei felice che mi abbia dato fastidio?". Monia La Ferrera ha replicato: "No, però dimmelo perché te l'ho chiesto venti volte. Non riuscivo a capire cosa avevi in testa".

Il concorrente infastidito dal comportamento di Vittorio Menozzi

Massimiliano Varrese ha continuato: "È stato un secondo, una frazione, anche perché non ne avrei motivo no? Però lo sai come sono fatto. Anche se sono quattordici anni che non ci vediamo, un po' fai parte di me. Lo sai come sono fatto, io guardo i piccoli dettagli di rispetto". Quindi ha spiegato di avercela più con Vittorio che con lei:

Ci sono dei piccoli dettagli, delle piccole delicatezze che non tutti hanno. Sapendo che abbiamo avuto una storia importante, dopo un giorno abbracciarti sotto le coperte…a me un po' dà fastidio. È quella delicatezza a cui io ripongo attenzione e non farei. Anche se ognuno è libero di fare quello che vuole. Se io fossi in Vittorio non lo farei.

Cosa è successo tra Vittorio Menozzi e Monia La Ferrera

Vittorio Menozzi e Monia La Ferrera, in giardino, si sono accoccolati sotto le coperte e ne hanno approfittato per raccontarsi e conoscersi meglio. La gieffina ha parlato, ad esempio, della sua famiglia. Ha spiegato che sua madre talvolta è stata severa per spronarla a essere indipendente: “Capisco perché lo ha fatto, ha fatto bene”. Mentre Vittorio la ascoltava con attenzione, Monia ha raccontato che nonostante il rapporto altalenante, oggi considera sua madre la sua migliore amica.