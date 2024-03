Grande Fratello, Massimiliano Varrese furioso con Rosy e Grecia dopo la diretta: “Falsa, fuori luogo” Dopo la diretta del Grande Fratello di lunedì 4 marzo, Massimiliano Varrese ha litigato con alcuni concorrenti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Nel corso della puntata del Grande Fratello trasmessa lunedì 4 marzo, Massimiliano Varrese ha nominato Letizia Petris perché deluso da lei. Il concorrente, poi, ha dichiarato che anche altri gieffini sono d'accordo con lui, come Rosy Chin. Quest'ultima, tuttavia, non lo ha sostenuto. Al contrario ha spiegato di avere avuto un battibecco con Letizia in passato, ma di avere ampiamente chiarito. Così, Massimiliano Varrese si è infuriato con lei dopo la diretta. Poi, ha discusso anche con Grecia Colmenares.

Lo scontro tra Massimiliano Varrese e Rosy Chin

Rosy Chin ha ammesso: "È vero, anche io e lei abbiamo litigato". Massimiliano Varrese, allora, le ha detto che avrebbe dovuto dirlo in diretta: "Allora dovevi dire che era vero, che avete litigato e poi vi siete chiarite e basta. L'hai difesa a prescindere e non capisco perché". La concorrente ha replicato che non avrebbe dovuto metterla in mezzo in una discussione nella quale non c'entrava niente:

Porta il tuo esempio, del perché tu e lei avete litigato. Fai il tuo esempio. Nel momento in cui metti in mezzo me, per un esempio vecchio…Hai portato un esempio accaduto cinque mesi fa. Se hai una discussione con una persona, mi dici il senso di tirare fuori un esempio di cinque mesi fa?

Massimiliano Varrese ha rimarcato il comportamento che Letizia Petris avrebbe avuto nei suoi confronti: "Questa persona fa così, prende, prende, prende poi quando non le servi più dice che sei cattiva e ti mette in un angolo". Rosy Chin continuava a non capire il senso di tirare in ballo lei: "Hai bisogno di qualcuno con cui prendertela? È vero che abbiamo litigato mesi fa, ma non ha senso prendermi come esempio".

Massimiliano Varrese litiga anche con Grecia Colmenares

Massimiliano Varrese non ha apprezzato neanche il comportamento di Grecia Colmenares in diretta. Quando le ha chiesto spiegazioni, l'attrice ha replicato: "Te lo spiegherà la vita". Pronta la reazione del gieffino:

Guarda che tu non sei il guru sceso in terra. Con quel sorriso li freghi tutti. Ridi, ridi. Sei tu che hai voluto litigare, ti sei messa in mezzo in una cosa in cui non c'entravi nulla. Tiri fuori le cose dopo e non al momento perché sei falsa.

Grecia Colmenares ha replicato: "Ora inizia a offendere. Le parole hanno un peso". Riusciranno a trovare un punto d'incontro?