Grande Fratello, lite tra Fiordaliso e Beatrice Luzzi: “Stai calma a me non lo dici” Anno nuovo, stessa tensione nella casa del Grande Fratello. Il 2024 si è aperto con la lite tra Fiordaliso e Beatrice Luzzi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

149 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Al Grande Fratello tensione tra Fiordaliso e Beatrice Luzzi. Le due concorrenti erano a tavola con Stefano Miele e Monia La Ferrera e stavano conversando su chi potrebbe essere l'uomo giusto per Greta Rossetti. Stefano ha commentato: "Non potrebbe mai stare con Vittorio". E Fiordaliso ha replicato: "Ho capito e allora non sta con nessuno, decide lei". Da qui, la reazione di Beatrice Luzzi: "Stai calma, Stefano ti stava dicendo una cosa carina".

La lite tra Fiordaliso e Beatrice Luzzi

Fiordaliso ha precisato che la sua era una battuta: "Stai calma a me non lo dici. Se ti devi svegliare la mattina così, guarda che sono storta anch'io". Lapidaria Beatrice Luzzi: "L'ho visto che sei storta". La cantante si è spazientita: "Mi fai venire storta, perché la mia era una battuta. Stai calma de che, stiamo scherzando qui o che cosa? Non si può più parlare". E si è alzata da tavola. Beatrice, mentre la cantante andava via, le ha spiegato che Stefano Miele stava provando a dire la sua su Greta Rossetti, ma lei lo ha interrotto dicendo: "Deciderà lei". E ha concluso: "Sei stata tu brusca Fiorda". Fiordaliso ha raggiunto il giardino mentre borbottava all'indirizzo di Beatrice Luzzi: "Sì, certo sono stata io a dire che devo stare calma. Tu a me ‘Stai calma' non lo dici. Ciao, è stato bello". L'attrice è rimasta ferma sulla sua convinzione e rivolgendosi a Stefano Miele ha commentato: "Non ti ha fatto parlare".

Il chiarimento tra le due concorrenti del Grande Fratello

Beatrice Luzzi ha chiesto a Fiordaliso di sedersi per poter chiarire: "La tua sarà stata una battuta, ma Stefano ha provato due o tre volte a fare un racconto, mentre lui raccontava tu lo hai interrotto. È andata così. Mentre lui raccontava tu dicevi: ‘No, non esiste, a lei piace Vittorio, lo ha detto a me, lo ha detto a lei, ma figurati, farà quello che vuole lei'. Mentre lui cercava di parlare lo hai interrotto tre volte, nettamente". Fiordaliso ha replicato: "Io stavo scherzando". E ha concluso: "Mi dispiace che tu mi parli in questo modo".

Leggi anche Beatrice mette le mani al collo di Garibaldi e lo chiama “gigolò”, ex GF squalificati per molto meno