Grande Fratello, Beatrice Luzzi a Cesara Buonamici: “Giochi contro di me da sempre” Nel corso della puntata del GF del 20 novembre, Beatrice Luzzi ha dichiarato di essere stata manipolata da Giuseppe Garibaldi. Quando Cesara Buonamici ha provato a chiederle cosa fosse cambiato nell’atteggiamento del concorrente, l’attrice ha replicato a tono. Al momento delle nomination, poi: “Cesara mi gioca contro da sempre”.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Continuano le tensioni tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi nella casa del Grande Fratello. Il concorrente crede che l'attrice si stia prendendo gioco di Vittorio Menozzi: "Lui è il suo complice, lo manipola". Durante una discussione in diretta, è intervenuta anche Cesara Buonamici con parole che hanno fatto storcere il naso all'attrice: "Lei mi gioca contro da sempre".

Le parole di Beatrice Luzzi a Cesara Buonamici

Beatrice Luzzi riguardo l'atteggiamento di Giuseppe Garibaldi, inquilino con il quale non ha più rapporti, ha commentato: "Io sono abbastanza terrorizzata. Mi sono resa conto che è capace di tutto. Io, vista la cattiveria di tante situazioni, avendo perdonato di tutto, avendo visto il video, mi rendo conto che ho una persona di cui devo temere". A quel punto è intervenuta Cesara Buonamici, l'opinionista si è così rivolta all'attrice: "Cosa ha trasformato il mite Giuseppe in un inquilino così sicuro, sfacciato?". E allora che la Luzzi ha aggiunto: "Io temo che lui non sia stato mai mite, ha preso le misure e mi ha manipolata lui".

Secondo Giuseppe, l'attrice non sopporterebbe il fatto che sia stato lui a mettere un punto alla parola fine. Terminato il confronto, Beatrice Luzzi è poi ritornata sulle parole di Cesara Buonamici che ha spesso difeso Garibaldi. Al momento delle nomination, la concorrente dal confessionale ha dichiarato: "Visto che Cesara mi gioca contro da sempre. Ma ti stimo comunque tantissimo. Faccio una nomination superficiale, nomino Angelica".

Le tensioni tra Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici

Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici non sono mai andate pienamente d'accordo. Spesso si sono bacchettate a vicenda, complici i commenti dell'opinionista a difesa di Giuseppe Garibaldi. Circa un mese fa, quando la casa era contro l'attrice, la Buonamici provò a farla ragionare: "Sei lì per scelta, eppure sembra sempre che tu sia estranea al gioco. Ti sei messa in testa di fare saltare i nervi a tutti? Ogni cosa diventa motivo di contrasto. Sei tu così?" le disse. In un'altra occasione, fu Beatrice Luzzi a indispettirsi: "Scusa Cesara, non è la prima volta che ti metti dalla parte degli uomini. Se c'è un problema con Massimiliano, perché nessuno della casa e neanche tu Cesara, avete posto il problema su Massimiliano?".