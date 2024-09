video suggerito

Grande Fratello 2024, Jessica e Tommaso i preferiti: nessun eliminato, chi andrà in nomination Jessica Morlacchi e Tommaso Franchi sono i preferiti della puntata del 23 settembre del Grande Fratello. Nessun concorrente è stato eliminato. Le nomination si terranno nel corso della serata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Jessica Morlacchi e Tommaso Franchi sono i preferiti della puntata del 23 settembre del Grande Fratello e per questo immuni alle nomination. Nessun concorrente è stato eliminato. Le nomination si terranno nel corso della serata. La puntata, condotta da Alfonso Signorini, si è aperta con un momento dedicato all'amore, che sembra già essere sbocciato nella Casa più spiata di Italia.

Jessica Morlacchi e Tommaso Franchi sono i preferiti: le percentuali del televoto

Jessica e Tommaso sono i preferiti della puntata del 23 settembre del GF. Hanno vinto al televoto contro altri sette concorrenti: Giglio, Ila, Le Non è la Rai, Lorenzo, Luca e Yulia. Di seguito le percentuali scelte dal pubblico, che ha decretato il preferito della settimana. I concorrenti sono immuni alle nomination:

Jessica 33%

Tommaso 20%

Lorenzo 12%

Yulia 11%

Le Non è la Rai 10%

Luca 6%

Ilaria 5%

Giglio 3%

Cosa è successo nella puntata di lunedì 23 settembre

La puntata del 23 settembre del GF si è aperta con uno spazio dedicato all'amore, in particolare ai primi triangoli amorosi. Javier e Lorenzo sono al centro dell'interesse di Shaila e Helena, che si divertono a provocarli. Lorenzo ha poi fatto una riflessione sull'amore tossico, che ha coinvolto anche le opinioniste in studio Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Sono nate anche le prime antipatie, come quella tra Jessica e Yulia, che non sono riuscite a trovare dei punti in comune.