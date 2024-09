Jessica Morlacchi e l’antipatia per Yulia al GF: “Non siamo affini, non c’è interesse a conoscersi”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Nella casa del Grande Fratello sono nate le prime incomprensioni per via delle nomination. In particolare, tra Jessica Morlacchi e Yulia Bruschi, che non sono riuscite a instaurare un rapporto nel corso della prima settimana. Nella puntata del 23 settembre del reality, Alfonso Signorini ha provato ad approfondire la dinamica.

Il rapporto tra Jessica Morlacchi e Yulia Bruschi

Tra Jessica e Yulia non è nato un rapporto nel corso della prima settimana del GF. Le due concorrenti non hanno avuto modo di conoscersi, anche se secondo la 26enne toscana la coinquilina non ha proprio mostrato alcun tipo di interesse nei suoi confronti. "Penso di non starle simpatica, evidentemente non siamo affini", ha spiegato Morlacchi. "Penso che la cosa sia reciproca, vedo in te una donna sensibile e forte. All'inizio ho cercato di parlarti, ma non c'è stato interesse", ha ribattuto Yulia.

Per la cantante però non c'è stato nessun passo verso di lei, tanto che ha spiegato: "Quando sei venuta da me e mi hai fatto un paio di domande? Sai che lavoro faccio? Oggi siamo al settimo giorno". E ha poi aggiunto: "Non mi piacciono le persone che si commuovono, poi fanno finta di niente".

"Ho trovato Jessica molto aggressiva"

Nella conversazione tra le due concorrenti sono intervenute anche le opinioniste. Luzzi crede che si tratti di una questione di chimica mai scattata, mentre per Cesara Buonamici Jessica stata molto aggressiva. La cantante, però, è rimasta della sua idea: "Abbiamo avuto tanti tempi morti e non è mai venuta a cercarmi, non mi ha mai fatto una domanda". "Ti sei fatta gli affari tuoi, è sempre stato un rapporto a senso unico", ha ribattuto e concluso Yulia. Entrambe sono al televoto e potrebbero lasciare la Casa.