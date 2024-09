video suggerito

GF, Lorenzo: “Ho avuto una relazione tossica per la mia gelosia” e Signorini: “L’amore tossico non è amore” Al Grande Fratello si affronta una tematica importante, quella dell’amore tossico. Lorenzo Spolverato racconta della sua relazione e diventa uno spunto si riflessione sia per Signorini che per le opinioniste. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

18 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella puntata di lunedì 23 settembre del Grande Fratello, si è affrontata una tematica a dir poco importante, quella che ha a che fare con il concetto di "amore tossico". Alfonso Signorini ne ha parlato, portando in prima serata l'esperienza di Lorenzo Spolverato, che ha parlato della sua ultima relazione, fornendo così degli spunti di riflessione anche da parte delle opinioniste in studio.

Lorenzo racconta la sua relazione

Dopo aver parlato dei vari flirt e simpatie che stanno nascendo nella casa più spiata d'Italia, Alfonso Signorini si è rivolto al giovane milanese Lorenzo che, parlando con gli altri inquilini, aveva raccontato di aver avuto una relazione particolarmente problematica. In prima serata, quindi, ha ripreso il discorso:

La mia ultima relazione, durate tre anni, è stata tossica. La mia gelosia morbosa, tanto da arrivare a non stimarla, questa è una cosa bruttissima con cui sto facendo i conti, mi sento in colpa e sto combattendo con questa cosa. Ho paura di fare male a una donna, per questo non inizio conoscenze più profonde, e stando qua, parlando con gli altri qui, mi aiutano a capire certe cose.

Signorini, quindi, ha voluto spiegare il motivo per cui ha deciso di portare all'attenzione del pubblico questo argomento, così delicato: "Io te l'ho chiesto perché il tuo discorso si apriva con una domanda, tu dicevi, perché l'amore tossico non può essere amore? No, e questo lo sai anche tu, meglio di chiunque altro, credo, dopo questo discorso. L'amore tossico non è mai amore, questo è bene dirlo ed è giusto affermarlo con grande fermezza, quando si ama una persona si vuole la felicità di quella persona".

Il commento di Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi

Il conduttore, quindi, si rivolge al pubblico a casa dicendo: "L'amore tossico non è mai amore. A chi lo sta vivendo, mettete la parola fine prima che sia troppo tardi". Anche Cesara Buonamici ha voluto aggiungere una considerazione in merito all'argomento:

L'amore dove scatta il senso del dominio, del possesso, è tossico. Quando si dice la tua vita è mia. La gelosia fino a certi limiti è nella natura umana. Spesso sento i ragazzi usare questa parola, ma per noi ha una valenza terribile, invece la vedo usare spesso, forse senza dare un peso.

Beatrice Luzzi, infine, aggiunge rivolgendosi a Signorini: "È verissimo quello che hai detto ovviamente, prendere le distanze subito è importante, quando tu hai un amore che è totalizzante ed è unico e bellissimo, è difficile riuscire a staccarsi"