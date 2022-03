Gli Azzurri fuori dai Mondiali deludono 9,7 milioni di spettatori tv Erano tutti incollati su Rai 1 giovedì 24 marzo i 9 milioni e 735 mila spettatori che speravano in un finale migliore. La Rai incassa il 39.3% di share, lasciando a L’Isola dei Famosi su Canale 5 2.306.000 spettatori con uno share del 15.4 %.

A cura di Giulia Turco

La partita tra Italia e Macedonia non ha fatto dormire tranquilli agli italiani, che hanno spento la tv con l’amaro in bocca per il match che ha segnato il destino degli Azzurri, fuori dai Mondiali per la seconda volta consecutiva. Erano tutti incollati su Rai 1 ieri sera, giovedì 24 marzo, i 9 milioni e 735 mila spettatori che speravano in un finale migliore. La Rai, nel bene o nel male, incassa il 39.3% di share, lasciando a L’Isola dei Famosi su Canale 5 (ma solo per questa volta) le briciole di ascolti che, playoff a parte, sarebbero stati sicuramente diversi.

Gli ascolti dell'Isola dei Famosi

Calano, inevitabilmente, gli ascolti del reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5, che per via della partita in onda sulla Rai si fermano a 2.306.000 spettatori con uno share del 15.4%. Una perturbazione che potrebbe tranquillamente passare riportando il sereno sulle reti Mediaset già a partire dal prossimo appuntamento con l'Isola di lunedì prossimo. Il debutto infatti ha fatto ben sperare su quest'edizione (236.000 spettatori registrando il 23.25% di share), che ha arruolato vecchie e nuove glorie oltre a personaggi del tutto inediti al mondo dei reality, dall'ex porno diva Ilona Staller che nell'ultima puntata ha raccontato il dramma della separazione dal figlio, fino a Nicolas Vaporidis, accusato di aver portato un cellulare sull'Isola e per questo protagonista di uno scontro acceso con Floriana Secondi.

Gli ascolti sulle altre reti generaliste

Per il resto, nella prima serata di giovedì 24 marzo il pubblico italiano ha seguito Dritto e Rovescio che ha portato su Rete 4 902.000 spettatori con il 5.3 % di share. Piazzapulita su La7 invece ha registrato 994.000 spettatotori pari al 4% di share nella prima fascia dalle dalle 21:24 alle 22:33 (Trenta Giorni) e 866.000 spettatori pari al 7.3% dalle 22:39 alle 1:17. Unfaithful – L’amore infedele su Rai 2 ha raccolto 1.007.000 spettatori pari al 4.7% di share. Su Rai 1 Amore Criminale è stato seguito da 922.000 spettatori con uno share pari al 4.2%, mentre il film Tata Matilda e il grande botto ha portato su Italia 1 913.000 spettatori pari al 4.1% di share.