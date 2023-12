Gli ascolti tv di venerdì 29 dicembre: chi ha vinto tra La seconda chance e Il Volo Tutti Per Uno Chi ha vinto la gara in termini di ascolti tv tra La seconda chance su Rai 1 e Il Volo-Tutti per Uno su Canale 5. Tutti i dati Auditel di venerdì 29 dicembre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Ieri sera, venerdì 29 dicembre, il palinsesto televisivo ha offerto ai telespettatori intrattenimento, film, programmi di approfondimento e attualità e pellicole di animazione per tutta la famiglia. Su Rai1 è andato in onda il film La seconda chance, mentre su Canale 5 è tornato, dopo una prima messa in onda a maggio, il concerto de Il Volo, con tanti ospiti e musica, dall'Arena di Verona.

La sfida agli ascolti tv tra La seconda chance e Il Volo-Tutti per Uno

La prima serata di venerdì 29 dicembre ha visto contendersi il podio degli ascolti tv al film trasmesso su Rai1, ovvero La seconda chance, una commedia rivolta a tutta la famiglia interpretata da Max Giusti e Gabriella Pession alle prese con i loro figli adolescenti con i quali non riescono ad instaurare un rapporto che non sia conflittuale. Un film, quindi, dedicato perlopiù ai genitori che devono cercare di costruire, con tempo e pazienza, un modo per comunicare con le nuove generazioni. Il film ha conquistato 2.033.000 spettatori segnando il 12.4% di share.

Su Canale 5, invece, spazio alla musica con Il Volo-Tutti per uno, la replica del concerto riproposto anche a maggio di quest'anno in prima serata, tenutosi all'Arena di Verona in cui non sono mancati grandi ospiti della musica, anche internazionale. Lo show ha catturato l'attenzione di 2.699.000 spettatori con uno share del 20.1%, vincendo di fatto la prima serata.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Di seguito gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Su Rai2 la seconda puntata de Il Giro del Mondo in 80 Giorni ha interessato 837.000 spettatori con il 5% di share. Su Italia1 Il Cavaliere Oscuro – Il ritorno ha raccolto 875.000 spettatori con il 6.2% di share. Su Rai3 il film Quello che veramente importa ha registrato 777.000 spettatori con il 4.7% di share. Su Rete4 Quarto Grado – Le Storie ha raccolto davanti al video 1.045.000 spettatori con il 7.3% di share. Su La7 Baby Boom ha raggiunto 671.000 spettatori e il 3.9% di share. Su Tv8 La risposta è nelle stelle ‘è stato visto da 317.000 spettatori con il 2% di share. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ha siglato 505.000 spettatori con il 3% di share.