Gli ascolti tv di domenica 24 dicembre: chi ha vinto tra Remì ed Elisa – Buon Natale anche a te Chi ha vinto la gara in termini di ascolti tv tra Remì su Rai 1 ed Elisa – Buon Natale anche a te su Canale 5. Tutti i dati Auditel della Vigilia di Natale, domenica 24 dicembre.

A cura di Ilaria Costabile

Ieri sera, domenica 24 dicembre, ovvero la Vigilia di Natale, il palinsesto televisivo ha comunque offerto ai telespettatori intrattenimento, film, programmi di approfondimento e attualità e pellicole di animazione per tutta la famiglia. In un momento dedicato alla piena convivialità, su Rai1 è stato trasmesso il film Remì, mentre su Canale 5 si è puntato sulla musica con il concerto Elisa – Buon Natale a te, al Forum di Assago. Nella fascia pre serale, invece, si è lasciato spazio alla consueta Messa di Natale, celebrata da Papa Francesco.

La Santa Messa di Natale di Papa Francesco

Prima del consueto appuntamento con i programmi del prime time, su Rai1 si è lasciato spazio alla alla Santa Messa di Natale celebrata da Papa Francesco, in onda dalle 19:19 alle 21:18. La diretta ha radunato 2.715.000 individui pari al 17.8% di share, un risultato leggermente in discesa rispetto agli anni passati, ma che comunque rappresenta ancora un punto di riferimento per gli italiani che, magari, desiderano assistere ad un momento di raccoglimento e preghiera.

La sfida agli ascolti tv tra Remi ed Elisa – Buon Natale Anche a te

Nella serata di ieri, domenica 24 dicembre 2023, a tenere compagnia agli italiani, nella serata della Vigilia di Natale, si è scelto di trasmettere su Rai1 il film Remi che ha conquistato 1.205.000 spettatori registrando l’8.9% di share. Su Canale5 l'appuntamento speciale con il concerto Elisa – Buon Natale Anche a Te, dove la cantante ha accolto sul palco ospiti amatissimi dal pubblico, da Tiziano Ferro a Giorgio Panariello, passando per Drusilla Foer e Carmen Consoli, ha catturato l'attenzione di 2.330.000 spettatori pari al 19.5% di share, vincendo di fatto la prima serata.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Su Rai2 la prima tv di Natale a Roma è stata vista da 889.000 spettatori con il 6% di share. Su Italia1 Una Poltrona per Due ha radunato davanti alla tv 2.092.000 spettatori con il 15.4% di share. Su Rai3 – dalle 21:37 alle 23:47 – il 45° Festival del Circo di Montecarlo è stata la scelta di 1.546.000 spettatori con l’11.2%. Su Rete4 Un Amore Tutto Suo è stato seguito da 344.000 spettatori con il 2.5% di share. Su La7 Un Povero Ricco registra 370.000 spettatori con il 2.5% di share. Su Tv8 Babbo Natale Cercasi ha registrato 232.000 spettatori con l’1.6% di share. Sul Nove Chiedimi se Sono di Turno è stato la scelta di 340.000 spettatori con il 2.4% di share.