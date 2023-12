Giuseppe Garibaldi ha un crollo al Grande Fratello, in lacrime ammette: “Mi sento debole” Giuseppe Garibaldi nella casa del Grande Fratello si è lasciato andare ad un momento di sconforto ieri sera. A Monia ha confessato il suo timore tra le lacrime: “Ho paura di non mandare un messaggio positivo. Non mi piace litigare, qui ho dovuto affrontare discussioni e mi sono sentito debole”.

A cura di Gaia Martino

Giuseppe Garibaldi ieri sera ha avuto un crollo nella casa del Grande Fratello. Il concorrente ha raccontato a Monia, nuova arrivata nel reality, una confidenza che gli ha fatto Sara. "Ora è il periodo della resistenza" ha rivelato ammettendo di non essere sempre riuscito a farsi capire.

Le parole di Giuseppe Garibaldi

Giuseppe Garibaldi ieri sera si è lasciato andare ad un pianto liberatorio. Si è sfogato con Monia sulle sue sensazioni, sul percorso fatto fino ad oggi nella casa del Grande Fratello. In particolare si è commosso per una confidenza fatta da Sara: "Mi ha detto tieni duro perché sei la persona più vera qua dentro". Ha ammesso di avere dei dubbi sul suo comportamento nel reality, teme di non essere riuscito a farsi capire fino in fondo.

Mi dispiace perché c'è stato un periodo in cui, per uno o due mesi, è stata una lotta continua. Sapevo le mie sicurezze ma non sapevo esprimermi, a parlare l'italiano corretto ho sempre avuto difficoltà. Ho sempre parlato in dialetto.

Ha continuato: "Ho paura di non mandare un messaggio positivo. Non mi piace litigare, qui ho dovuto affrontare discussioni e mi sono sentito debole. Avevo paura di non saper prendere posizione, di non mandare messaggi buoni".

Il risentimento verso gli inquilini: "Io non ci provo con Perla Vatiero"

Ieri pomeriggio, inoltre, il concorrente aveva già mostrato segni di insicurezza. Ad Anita ha confessato di essere rimasto deluso dal comportamento degli inquilini dopo il suo avvicinamento a Perla Vatiero. "Loro non capisco. Io non ci provo, voglio divertirmi in amicizia, sono altruista. Se a me piace una persona, si capisce. So cosa faccio quando voglio una persona" ha ammesso, ribadendo di non provare alcun interesse per l'ex di Mirko Brunetti. "Tu sei carino con tutti. Puoi avere tutte le amicizie che vuoi" lo ha rassicurato l'amica.