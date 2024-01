Giuseppe Garibaldi contro Beatrice Luzzi, ancora tensioni al Gf: “Prima o poi le maschere cadono” Terminato l’amore iniziale, per i due concorrenti adesso c’è uno scontro continuo. Ecco che cosa ha detto Garibaldi su Beatrice Luzzi in una convesazione con Greta Rossetti e Monia La Ferrera. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La tensione tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi al Grande Fratello è crescente. Terminato l'amore iniziale, per i due concorrenti adesso c'è uno scontro continuo. Giuseppe Garibaldi, in particolare, ha detto durante una conversazione a tre in giardino con Greta Rossetti e Monia La Ferrera di non farcela più con Beatrice Luzzi. Tutte le azioni che fa, secondo Garibaldi, sono parte di una strategia che la porterà quindi fino in fondo: "Ma prima o poi le maschere cadono". Ricordiamo che tra i due c'è stato anche un gesto pesante di lei che lo ha afferrato per il collo.

Le parole di Giuseppe Garibaldi contro Beatrice Luzzi

Le parole di Giuseppe Garibaldi contro Beatrice Luzzi sono state molto dure in ragione del fatto che, secondo il concorrente, lei cerca continuamente di essere protagonista, anche sfruttando gli altri. Sempre Garibaldi ha poi commentato una situazione specifica in cui proprio Beatrice Luzzi avrebbe utilizzato Greta per guadagnare attenzione, dicendo che la sua accusa verso Greta di usare Perla per restare nella Casa era solo un tentativo di creare e alimentare le solite discordie e le solite polemiche.

Prima o poi le maschere cadono, deve sempre assicurarsi di dire una cosa nuova per essere al centro dell'attenzione. Tu e Perla contro di lei, così lei si sente di nuovo attaccata, quindi, il messaggio che tu usi una strategia non esiste. Questo è un modo suo per attirare l'attenzione, così tutta l'attenzione è di nuovo su di lei

La reazione di Greta e il consiglio di Garibaldi

Nel discorso, Greta Rossetti si è inserita dichiarandosi apertamente infastidita dalle affermazioni dell'attrice e ha detto a Giuseppe Garibaldi di non volersi fare manipolare da lei, aggiungendo di sentirsi delusa per come Beatrice Luzzi abbia usato le informazioni personali condivise in confidenza per ferirla. In sostanza, Greta si è sentita tradita da Beatrice. Garibaldi, quindi, osserva:

Questa cosa che ha detto su di te, che sfrutti Perla per stare nella Casa, lo ha fatto per smuovere le acque, ma nessuno ci crede, perché altrimenti avrebbe parlato mezza casa. Tu ti sei aperta perché sentivi fiducia in lei, ma quando tu ti apri lei lo usa per pungerti.

La ex tentatrice di Temptation Island ha detto che le parole di Beatrice sono state una pugnalata: "Le ho raccontato di mio padre, per me è stata una pugnalata al cuore sentirla dire queste cose".