Giselda Torresan: “A scuola mi bullizzavano, mi chiamavano castoro. Ho avuto problemi alimentari” Giselda Torresan, nella casa del Grande Fratello, ha raccontato di essere stata vittima di bullismo durante l’adolescenza. Per questo, ha imparato ad apprezzare la solitudine: “A scuola mi prendevano in giro, mi dicevano che avevo i denti storti, mi chiamavano castoro. Ho avuto problemi alimentari”.

A cura di Elisabetta Murina

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Giselda Torresan continua a raccontarsi nella casa del Grande Fratello. Dopo aver parlato della sua vita sentimentale e delle sue passioni, la concorrente si è aperta riguardo ad alcuni episodi di bullismo subiti durante l'adolescenza per via del suo aspetto fisico e che l'hanno portata a essere emarginata.

Giselda racconta di essere stata vittima di bullismo

In cucina insieme a Rosy Chin, Giselda ha parlato del suo rapporto con la solitudine. Se per la chef italo cinese si tratta di un sentimento che la spaventa ("Mi fa paura stare sola, penso che in gruppo ci sia più forza ed energia"), per la coinquilina è qualcosa in grado di darle gioia:

Quando sto da sola per me è vita, felicità. È un sentimento di gioia. Per me è più difficile stare in una casa con tante persone, arrivo da un altro mondo, che non è uguale a questo. Io sono tutta velocità, sono un vulcano di energia fisica.

Giselda racconta di essersi abituata a stare anche da sola, perché in passato è stata presa di mira per via del suo aspetto fisico, in particolare del suo sorriso. Anche se negli anni della scuola ci ha sofferto, ora è diventata più forte:

Io mi sono abituata a stare anche da sola, in gruppo sono tutti amici ma alla fine nessuno lo è. A scuola mi prendevano in giro, stavo in un angolo, mi dicevano che avevo i denti storti, mi chiamavano castoro. Ho sofferto per queste cose, ma sono diventata ancora più forte. Anche io ho avuto problemi alimentari, mi abbuffavo, poi mangiavo solo biscotti per pranzo quando andavo alle superiori.

Rosy Chin ha detto di ritrovarsi molto nella sua storia: "Anche io ho subito bullismo, mi rispecchio in molte cose. Mi piace pensare che siano simili in molte cose".