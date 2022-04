Gianrico Carofiglio arriva in tv con Dilemmi, il primo “clock show” Gianrico Carofiglio si cimenta nelle vesti di conduttore di un talk show, che ha però dei confini diversi da quelli finora noti. Gli ospiti, infatti, avranno modo di fare i propri interventi cronometrati, dando vita ad un dibattito “civile” e “rispettoso”.

A cura di Ilaria Costabile

Gianrico Carofiglio, scrittore tra i più apprezzati della narrativa contemporanea, ex magistrato, ora si cimenta nelle vesti di conduttore. L'appuntamento è per sei lunedì a partire dal 2 maggio in seconda serata su Rai3, con uno show dal titolo più che significativo, ovvero "Dilemmi". Il programma sarà condotto dagli Studi Rai di Napoli, dove ad accompagnare lo scrittore in questo viaggio televisivo, c'è anche l'attrice Lella Costa. L'idea è quella di costruire un dibattito che sia "rispettoso" e "civile", combattendo quell'infodemia, ovvero quell'eccesso di informazioni che arrivano da televisione, giornali e media, che è difficile da gestire.

Un dibattito a tempo d'orologio

Con Dilemmi, Carofiglio si propone come regolatore della pratica dei talk show, accogliendo nel suo parterre persone che abbiano delle argomentazioni valide circa l'argomento di cui si parla e soprattutto, che possano confrontarsi con chi me ha altrettante da opporgli, senza che si vada incontro a dei faccia a faccia in cui a divenire oggetto di discussione non sono tanto le tesi trattate, quanto le persone che le pronunciano. La particolarità sarà data dalla presenza di un orologio che i vari interlocutori avranno davanti e che verrà arrivato per cronometrare l'intervento di ciascuno. Sarà necessario, quindi, essere attenti al tempo che passa e calcolare più attentamente quello che resta per poter intervenire in maniera esaustiva.

Come è nato Dilemmi

Lo scrittore in un'intervista a La Repubblica ha raccontato come è nato questo show innovativo: "Da tempo pensavo a un progetto televisivo, o anche radiofonico, per affrontare in modo rigoroso alcuni dilemmi morali, trattati in modo civilissimo. Fuortes ne ha parlato col direttore di Rai 3 Franco Di Mare e con la sua vice, Rosanna Pastore. Dilemmi è nato così". Tante le tematiche affrontate, tra cui compaiono anche il tema legato alla verità, al mangiare o meno carne, ma ve ne saranno degli altri sui gli ospiti potranno confrontarsi e, il più delle volte, trovare anche un accordo.