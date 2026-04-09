Gianni Morandi vuole tornare a Sanremo 2027: avrebbe già mandato una canzone a De Martino

Gianni Morandi punta a Sanremo 2027 e intanto sarà ospite speciale di Affari Tuoi il 10 aprile con Jovanotti, come anticipato da Fanpage.it. De Martino è “entusiasta”: la canzone è già pronta.

Sanremo 2026 è finito da poco più di un mese, ma per Gianni Morandi il palco dell'Ariston è già un pensiero fisso. L'artista bolognese ha rivelato al settimanale Oggi di aver incontrato Stefano De Martino, nuovo direttore artistico del Festival, e di avergli promesso una canzone. Dall'altra parte, la risposta sarebbe stata più che incoraggiante. Nel mezzo, una puntata speciale di Affari Tuoi che il 10 aprile li vedrà di fatto già insieme. Come anticipato da Fanpage.it, infatti, la puntata di venerdì sera sarà una puntata specialissima.

La telefonata (e la canzone) che apre le porte all'Ariston

Morandi non usa mezze misure quando parla di De Martino: "Sono andato a trovarlo, gli ho detto che gli mando una canzone… Lui è entusiasta. È bravo, ha energia, è l'uomo di punta della Rai ora." Parole rilasciate a Oggi che suonano come un'anticipazione succosa. A Sanremo 2026 Morandi era già salito sul palco dell'Ariston in coppia con il figlio Tredici Pietro per la serata delle cover. L'edizione 2027, la prima firmata interamente da De Martino, potrebbe vederlo tornare in gara.

Prima però c'è Affari Tuoi: il 10 aprile serata speciale con Jovanotti

Il terreno tra Morandi e De Martino si scalda già venerdì 10 aprile con la puntata speciale di Affari Tuoi. Ospiti d'eccezione: Gianni Morandi e Jovanotti, che saranno ospiti speciale e siederanno al posto dei concorrenti abituali e tenteranno di aprire il pacco da 300mila euro. Il premio, in caso di vittoria, andrà in beneficenza.

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Che Affari Tuoi non sia più soltanto un game show lo si capisce da tempo. Da quando De Martino ha preso le redini del programma, ogni puntata è diventata un evento in sé, con ospiti, colpi di scena e un conduttore che ha trasformato l'access prime time in prime time de facto. La scelta di portare Morandi e Jovanotti lo conferma ulteriormente.