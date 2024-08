video suggerito

Giacomo, figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini, nel cast di Bellama' di Diaco Giacomo "Jack" Bettarini, figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini, entra a far parte del cast fisso di Bellama', il format condotto da Pierluigi Diaco su Rai2.

A cura di Stefania Rocco

Giacomo “Jack” Bettarini, figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini, entra a far parte del cast fisso di Bellama', il format condotto da Pierluigi Diaco nel primo pomeriggio di Rai2 arrivato alla sua terza edizione. Lo svela Davide Maggio secondo cui Jack, già attore teatrale, avrebbe ottenuto il suo primo ruolo di rilievo in tv sulla seconda rete nazionale. Giacomo andrà ad arricchire il gruppo della Generazione Z, uno degli elementi chiave del programma, contrapposto a quello dei Boomer.

Giacomo Bettarini: “Voglio crearmi un nome lontano dalle carriere di mia madre e mio padre”

Nel corso dell’ultima puntata di Aspettando Bellama’, a domanda di Diaco che gli chiedeva se fosse pronto a cominciare questa nuova avventura, il giovane Bettarini ha chiarito di volere prendere le distanze dalle ingombranti carriere dei genitori: “Partecipo al programma in primis per mettermi in gioco, in secondo anche per crearmi un nome, a mia immagine, che si allontana da tutto quello che è stata la carriera di mia madre, la carriera di mio padre. Di cercare l’indipendenza lavorativa”. Jack ha dichiarato di essere pronto a far fronte ai confronti con i quali dovrà necessariamente misurarsi:

Mi rendo anche conto che siamo un Paese che, purtroppo, colpevolizza anche per la minima cosa. A lungo andare penso che tutta la valanga di critiche che mi possono arrivare non mi farà né caldo, né freddo. (…) Purtroppo quando ti tieni dentro un ammasso di emozioni represse, queste, prima o poi, come tante piccole microparticelle rischiano di esplodere e diffondersi per chilometri e chilometri quadrati.

Chi è Giacomo Bettarini

Nato a Milano il 13 novembre 2000, Giacomo Bettarini ha 24 anni e da tempo insegue la carriera nel mondo dello spettacolo. Appassionato di recitazione, lavora principalmente come attore di teatro. Quella su Rai2 sarà la sua prima esperienza professionale per il piccolo schermo. Un debutto che arriva sulla stessa rete che vede la madre condurre Citofonare Rai2 insieme alla collega Paola Perego. Alla nuova edizione di Bellama’, oltre a Bettarini, partecipa un altro volto noto: Nancy Brilli sarà infatti al timone di uno spazio dedicato al “Mondo delle favole”.