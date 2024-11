video suggerito

GF, Tommaso Franchi vola al Gran Hermano: incontrerà Maica Benedicto dopo il bacio con Mariavittoria Tommaso Franchi volerà al Grande Fratello spagnolo. La notizia è ormai ufficiale e arriva in un momento piuttosto delicato, quando il 24enne toscano si è ormai lanciato nella braccia della sua inquilina Mariavittoria.

A cura di Ilaria Costabile

Continua il fortunato gemellaggio tra il Grande Fratello e il Gran Hermano, Italia e Spagna sono ormai legate da un doppio filo che sta rendendo questa edizione del reality Mediaset decisamente più briosa. Se ne dimora spagnola Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno avuto modo di far scoppiare il loro amore, c'è da capire cosa succederà ora che a lasciare Roma sarà Tommaso Franchi. L'annuncio è arrivato proprio da Telecinco, l'emittente da cui va in onda il Gran Hermano e, forse, non c'è momento più delicato, visto che il 24enne si è appena dichiarato alla sua coinquilina Mariavittoria.

Tommaso vola in Spagna da Maica Bendicto

Le vie degli intrighi, però, sono infinite e al Gran Hermano, Tommaso incontrerà Maica Benedicto. La concorrente che ha trascorso appena due giorni nel reality italiano, una volta rientrata in Spagna ha subito parlato del feeling venutosi a creare con l'idraulico toscano, sottolineando quanto fossero stati intensi i loro sguardi, non solo a livello fisico, ma anche emotivo. Tra loro c'è stato un collegamento, non troppo tempo fa, in cui lui aveva confidato alla giovane spagnola quanto sentisse avesse pensato di incontrarla e quanta attrazione ci fosse tra loro:

Tra noi c’era attrazione è verissimo, eravamo molto complici. Anche se in soli due giorni c’è stato qualcosa di bello. Quando uscirò di qui vorrei rincontrarla, o vado io a Madrid oppure viene lei da me in Toscana“. […] Sei bellissima! Mi manchi anche te. Quanto? Mucho. Quale canzone le dedicherei? Si chiama Albachiara, il cantante l’ha dedicata alla sua fidanzata. Di te amo i tuoi occhi, perché vedo la tua anima dal tuo sguardo.

Il flirt di Tommaso e Mariavittoria al GF

Pur dicendosi contento dell'incontro avuto in diretta con la gieffina, Tommaso non ha perso occasione per dedicarsi ad altri interessi, come quello per Mariavittoria, con l quale ormai è scoppiata la passione. I due non si nascondono più, si baciano appassionatamente davanti ai loro coinquilini e lui, in un momento, di impeto le ha anche detto che vorrebbe andare via dal Grande Fratello con lei. Nelle 48 ore che li terranno separati, però, non è detto che non possa accadere qualcosa di inaspettato.