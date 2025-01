video suggerito

GF, Luca Giglio su Zeudi Di Palma: “Deve capire come va la natura, Adamo ed Eva erano uomo e donna” È polemica per le frasi di Luca Giglio su Zeudi Di Palma. Sui social sono in tanti a giudicare omofobo il commento del concorrente del Grande Fratello. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

276 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È polemica sui social per le frasi di Luca Giglio su Zeudi Di Palma. Il concorrente del Grande Fratello, parlando con Javier Martinez, ha commentato l'attrazione tra l'ex Miss Italia e Helena Prestes. Nelle scorse puntate del reality show, Di Palma aveva raccontato agli inquilini della Casa il suo coming out.

Cosa ha detto Luca Giglio su Zeudi Di Palma

Il dialogo notturno tra Luca Giglio e Javier Martinez è diventato oggetto di pesanti critiche dagli utenti sui social. Le telecamere del Grande Fratello hanno catturato lo scambio tra i due e nel video si sente Giglio dire a Martinez: "Te devi farle capire come va la natura, è questo il bello". Il gieffino interrompe il suo discorso per ridacchiare, poi aggiunge: "Devi farle capire perché Adamo ed Eva erano uomo e donna". Sembra che i due stessero facendo riferimento a Zeudi Di Palma che, all'interno della Casa, aveva parlato del suo coming out, senza mai nascondere la sua attrazione per Helena Prestes. In tanti su X puntano il dito contro il concorrente, giudicando le sue parole cariche di omofobia. Alcuni, però, provano a giustificarlo: "Javier ha detto che ‘è una ragazza a cui sono sempre piaciute anche le donne' e Giglio scherzando fa ‘allora falle capire perché Adamo ed Eva erano uomo e donna', era una battuta del ca**o ma non era omofoba".

Il coming out di Zeudi Di Palma al Grande Fratello: "Fin da piccola so di essere bisessuale"

A margine della diretta di Grande Fratello trasmessa lunedì 23 dicembre, Zeudi Di Palma aveva parlato agli inquilini della Casa del suo orientamento sessuale. "È da quando sono piccola che lo so. Ho fatto il mio coming out con la famiglia nel 2020. Quattro anni fa" rivelava l'ex Miss Italia a Shaila Gatta. E ancora:

Io mi sono lasciata con il mio ragazzo perché anche con lui ho fatto coming out. Lui non accettava questa cosa. Lui era molto geloso in generale e le cose non funzionavano benissimo. Però quando gli ho detto "A me piacciono anche le donne" non l'ha accettato. Diciamo che a quel punto ci siamo lasciati a vicenda.